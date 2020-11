Bakić podržao Zelenovića i Ne davimo Beograd

Arhitekta Dragoljub Bakić podržao je danas savez koji su formirali Zajedno za Srbiju (ZZS) i Inicijativa „Ne davimo Beograd“.

Ocenio je da za Beograd „ne postoji bolji tim od onog koji su nedavno formirali presednik ZZS Nebojša Zelenović i aktivisti Ne davimo Beograd Dobrica Veselinović i Radomir Lazović“.

Bakić je za Nova.rs rekao da je Zelenovićev predlog u tri tačke za ujedinjenje opozicije dobar, i da su „sve tri tačke veoma važne i da im ne može ništa zameriti jer su… smisleno odabrane kao prvi prioriteti u nastojanju da u našoj zemlji dostigne normalnost življenja, što, prema njegovom mišljenju, sada nije slučaj“.

„Naravno da politici trebaju novi ljudi, dokazane čestitosti i dostojnosti. Naravno da je potrebno jasno opredeljenje za ulazak u Evropsku Uniju i naravno da je neophodno ukloniti sve misterije oko pregovora o Kosovu i čitavoj naciji jasno pokazati o čemu se pregovora i kako se brane naši interesi. Do sada nam to niko nije pokazao“, naveo je on.

Dodao je da detaljnu analizu tih političkih pitanja ostavlja političarima, a da njega, kao arhitektu, interesuju gradovi i ko njima upravlja.

„Tu se rešavaju pitanja direktno vezana za bolji život ljudi, a to mora da budu pitanje svih pitanja. Zato mene više od ove tri tačke zanima onaj koji je ove tačke izneo u javnost, a to je Nebojša Zelenović, doskorašnji gradonačelnik Šapca, koga su sa tog mesta uklonili silom, podvalom i prevarom“, rekao je on.

„S obzirom na to da su sudski dokazane prevare i da je po odlukama sudova tri puta ponavljano glasanje, pomenuti izbori u Šapcu moraju biti poništeni u celosti. Trebalo bi naložiti održavanje novih na svih 100 biračkih mesta, a za tu pravdu Šapčani moraju da nastave da se bore na čelu sa Nebojšom Zelenovićem“, poručio je Bakić.

On je rekao da ga raduje saradnja o kojoj su se dogovorili Nebojša Zelenović i pokret „Ne davimo Beograd“ i da su oni prirodni saveznici koji su pokazali i „dokazali u praksi kako se na lokalu brani javni interes, odnosno kako se radi na poboljšanju uslova života građana“.

„Moj savet bi bio da sada ne žure sa akcijama širom Srbije, jer trenutno nemaju za to dovoljno snage. Svoju snagu, iskrenost i poštenje treba da stave u službu Beograda i da se za ovih 17 meseci skoncentrišu na 17 beogradskih opšina“, naveo je Bakić.

„Desiće se nekakav dijalog vlasti i opozicije, ali se suštinski ništa neće promeniti bez obzira ko bude medijator takvih razgovora… Ono u šta se ja uzdam su beogradski izbori koji se kao prvo moraju razdvojiti od svih drugih izbora. Nema važnijeg zadatka za onog ko u ima nameru da učestvuje na njima. To je obaveza koja se prva mora ispuniti“, dodao je on.

Tekst i izjava Bakića dostupni na internet adresi https://nova.rs/vesti/politika/bakic-podrzao-zelenovica-dokazao-se-u-sapcu/

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.