Bakić: SDU menja ime na kongresu 8. marta, ne verujem da će biti Radnička partija

Sociolog Jovo Bakić izjavio je da on ne osniva Radničku partiju i da je trenutno samo član voždovačkog odbora Socijaldemokratske Unije (SDU), ali je potvrdio da će ta stranka u narednih mesec dana promeniti statut, a u martu i ime.

Bakić je potvrdio pisanje Danasa da će kongres partije biti održan 8. marta, ali da je Radnička partija samo jedan od predloga za novo ime stranke i da on lično ne veruje da će biti izabrano.

Bakić je na televiziji N1 najavio da će sledeći kongres na kojem će biti promenjen statut SDU biti održan 16. februara, a onda 8. marta drugi na kojem će se birati ime i predsedništvo, jer stranka neće imati jednog predsednika.

Bakić je ponovio da je Glavni odbor SDU, čiji on nije član, doneo odluku da se ne izlazi na izbore, ali da je njegovo mišljenje drugačije i da se nešto može uraditi.

On je ocenio da je stvorena fama da je onaj ko izlazi na izbore „Vučićev“ i pitao da li to znači da su Vučićevi i Zoran Živković, Dragoljub Mićunović ili on.

„To su gluposti i pokazuju u kakvom smo blatu kao država. Imamo dva jednoumlja, ni jedni ni drugi ne sagledavaju stvari iz više uglova“ rekao je Bakić.

(Beta)