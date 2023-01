Bandović (BCBP): Vučićevo obraćanje – najava promene politike po pitanju Kosova

Direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) Igor Bandović ocenio je da obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u ponedeljak, predstavlja najavu promene politike po pitanju Kosova.

On je za agenciju Beta kazao da ta najava promene ide u „pravcu prihvatanja novog pregovaračkog okvira koji nudi francusko-nemački predlog“.

„Ovo je ogromna promena u odnosu na sve ranije izjave i aktivnosti u vezi Kosova i verovatno je posledica odlučnosti međunarodnih posrednika da prete ozbiljnim sankcijama ukoliko srpska i kosovska strana ne prihvate taj predlog za pregovore“, kazao je Bandović.

Prema njegovim rečima, da li će ta promena politike uticati da do sporazuma zaista dodje, ostaje da se vidi.

„Činjenica da je Vučić govorio o troškovima i posledicama njegovog neprihvatanja, govori da će on u narednom periodu voditi kampanju u javnosti kako bi se nacionalistički stavovi koje je do juče gajio promenili kod većine gradjana Srbije“, dodao je on.

Ocenio je i da „još nije jasno“ da li će takva politika predsednika Srbije da se odrazi i na promene u drugoj ključnoj temi spoljne politike, odnosno na pitanje sankcija Rusiji.

Kazao je i da je najava razgovora Vučića sa predstavnicima poltičkih partija i značajnim društvenim grupama povodom francusko-nemačkog predloga nešto što je pokušano 2017. kroz takozvani „unutarstranački dijalog“

Naveo je i da je to tada „bila samo puka forma bez ikakvih i posledica. “

„Kako je, čini se, ovaj put situacija ozbiljnija i složenija, a odlučnost međunarodnih posrednika da reši problem mnogo veća, istinski dijalog i razgovor na tu temu bi mogao da bude koristan“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, ti razgovori bi mogli da budu i „lekoviti za društvo u celini“.

„Da li će on (razgovor s opozicijom) izgledati tako, ostaje da vidimo“, dodao je Bandović.

(Beta)

