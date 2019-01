Bećaj: Podela Kosova vodi ka prisajedinjenju Kosova Albaniji

Politički analitičar Behljulj Bećaj ocenio je da eventualna podela Kosova kao rezultat sporazuma u dijalogu o normalizaciji odnosa izmedju Prištine i Beograda vodi ka prisajedinjenju Kosova Albaniji.

„Prvi veliki problem je zapravo nastavak nasledjenog problema oko toga kako se želi rešiti pitanje sa Srbijom. Da li rešenje treba da se traži u okviru postojećih granica, ili rešenje treba da se traži, kako to traži predsednik Kosova Hašim Tači, a pretpostavljam s čime je saglasan i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, putem korekcije granica. Ukoliko bude poprimilo više težine ova druga opcija, dakle razgraničenje, mislim da imamo novu, interesantnu avanturu, ne samo izmedju naših odnosa, već i u regionu pa možda i šire“, rekao je Bećaj.

On je istakao da ukoliko dodje do razgraničenja smatra da će doći do podele Kosova i Srbije i prisajedinjenja Kosova Albaniji.

„Podela Kosova i Srbije po mom sudu zapravo znači nestanak kosovske države, odnosno spajanja Kosova sa Albanijom i otvaranje domino efekata u regionu. Mislim da će biti to novi izazov, a oni koji streme tom cilju nisu realno pretpostavili kakve će biti posledice ukoliko se insistira na rešenju kosovsko-srpskog pitanja putem korekcije granica“, kazao je Bećaj.

On je dodao da bi mnogo racionalnije bilo da se dve strane dogovore u okviru kvalitetnih promena unutar postojećih granica, a sa poboljšanim kvalitetom poverenja izmedju većine i manjine, odnosno izmedju Albanaca i Srba.

Bećaj smatra i da odlaganje rada Specijalnog suda za ratne zločine u Hagu koji istražuje zločine koje je navodno počinila Oslobodilačka vojska Kosova u periodu od 1998. do 2000. jedan od uzroka zbog čega su odnosi Kosova i Srbije takvi kakvi jesu, ali i unutrašnjih procesa na Kosovu.

„Samim tim što je odložen ovaj proces, ojačali su potencijalni kandidati koji bi trebali biti kandidati za taj sud. U ovom kontekstu, ukoliko zataji i ukoliko se sud u potpunosti ne aktivira na početku ove godine, mislim da će se izgubiti poverenje u medjunarodnu pravdu, a to bi bilo kobno ne samo za gradjane koji žive u regionu, već i za egzistenciju suda, kao u instituciju od medjunarodnog poverenja“, rekao je Bećaj.

(Beta)