Bećaj: Promena odnosa snaga posle izbora samo ako se podignu optužnice Specijalnog suda

Politički analitičar Beljulj Bećaj ocenio je danas da prevremeni parlamentarni izbori na Kosovu mogu dovesti do promena jedino ako se podignu optužnice Specijalnog suda.

„Prevremeni izbori što se tiče egzistencijalnih problema, kao što su nezaposlenost, nedostatak vladavine zakona, borbe protiv nepotizma, organizovanog kriminala i korupcije i eliminisanja drugih problema kao što je dijalog sa Srbijom mogu dovesti do promene odnosa snaga samo ako se u medjuvremenu podignu optužnice od strane Specijalnog suda“, ocenio je Bećaj komentarišući najnovije dogadjaje i očekivanja od prevremenih izbora za prištinsku televiziju DTV.

Prema njemu, ako se nastavi taktiziranje Specijalnog suda gradjanima preostaje da otklone, kako je kazao, kukolj kako ne bi došli u situaciji da dožive novo beskrajno razočaranje.

Bećaj kaže da prevremeni izbori mogu dovesti do iste vladavine sa malo mogućnosti za promenama, jer gradjani Kosova samo Samoopredelenje nisu doživeli kao deo centralnih vlasti.

„Inače, rezultati takvih izbora će dovesti do suočavanja sa sličnim, ako ne i težim izazovima sa otvorenim temama, kako je bilo do sada, a to ne treba da bude cilj prevremenih izbora. Drugo, glasači treba da podrže samo one ličnosti i političke subjekte čije će svojim delovanjem Kosovo izvući i degradacije i izolacije“, rekao je Bećaj.

Kao treće, prema njegovim rečima, što je veći izlazak na izbore postoji veća mogućnost početka promena, jer, pitao je, zašto su potrebni prevremeni izbori, ako rezultati politike ne budu promenjeni.

On se zalaže i da gradjani pokažu zrelost i ne glasaju za one koji su im uništili nadu da će biti bolje.

„Državljanin Kosova treba da doprinese promeni politika. Bez obzira kako mala bude ta promena može da posluži kao hrana za veliku nadu za uklanjanje ‘zaroblivanja’ države od strane političara sa velikim apetitima za vlast“, kazao je Bećaj.

Dodao je da je realno i neophodno očekivati da će se 6. oktobra preispitati odnos gradjana (prema aktuelnim političarima) jer „ne kažnjavanje takvih politika će ih ozakoniti“.

(Beta)