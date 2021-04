Beograd bi mogao biti domaćin samita Putina i Bajdena

Pitanje može li Beograd kao neutralan teren da bude domaćin sastanku Putina i Bajdena otvorili su ruski mediji.

„Ako za ove pregovore tražite istinski neutralnu zemlju, čini se da je Srbija najpoželjnija opcija“, navodi se u njima. Mada se Beograd za tu ulogu nije kandidovao, kako napominju, ne sumnjaju da bi to učinio ako bi bilo nagoveštaja da bi tako nešto bilo moguće i sa radošću bi, smatraju, pristupio organizaciji takvog događaja.

Za samit Putina i Bajdena Beograd ima adute

Na pitanje kakvi su izgledi Beograda, nekadašnji šef diplomatije Vladislav Jovanović kaže za Sputnjik da je i njemu pala na pamet ideja da bi Beograd mogao da bude domaćin kada je čuo da bi trebalo da dođe do susreta dvojice državnika.

Gradove poput Beča, Ženeve, Helsinkija favorizuje, kaže on, to je što su oni prilično ustaljeni kao neutralna mesta za sretanje državnika, ali i dodaje da je Srbija najsvežiji primer zemlje koja je prodrla u vrh svetskog interesovanja po svojim pozitivnim dostignućima.

Prednosti Srbije

„U svakom slučaju, mi imamo tu prednost i moglo bi se desiti da to bude odlučujuće, jer Finska, koliko god bila neutralna, ona je politički svrstana uz Zapad čije ciljeve potpuno podržava“, kaže Jovanović.

On, pri tom, smatra da se ne može na nedvosmislen način govoriti ni o njenoj vojnoj neutralnosti, iako nije članica NATO.

„S druge strane, Srbija je u središtu Balkana koji je na neki način meridijan koji razdvaja geopolitičke interese Amerike i Rusije. Svojevremeno je jedan američki državni sekretar rekao da se Srbija nalazi na liniji vatre, znači u osetljivoj zoni gde se susreću interesi dve velike sile, zbog čega bi možda bilo i prirodnije da se državnici ovde sretnu, a ne u tim ustaljenim mestima kao što su Beč ili Helsinki“, ističe sagovornik „Sputnjika“.

On, međutim, ukazuje na još jedan razlog za susret u Beogradu. Za razliku od tih ustaljenih mesta susretanja on bi privukao veću svetsku radoznalost i bio mnogo interesantnije pokriven i medijski i politički.

A to je, smatra on, značajno i zbog toga što bi dalo početnu snagu tom sastanku na vrhu, jer od njega svet očekuje neki pozitivan prvi korak, a ne krah, jer zašto bi se inače sastajali.

Bitan i uticaj na Balkanu

„Sa te strane mislim da je Srbija u prednosti. Verujem da će Rusija to prihvatiti, jer zašto ne bi bila u prilog Srbije, ali s druge strane i Amerika možda može da bude zainteresovana jer se ona sada bori za uticaj i u Srbiji i na Balkanu. To bi možda Ameriku podstaklo da ovog puta ne ide u te poznate centre koji ne privlače bog zna kakvu medijsku i političku pažnju i mogu čak i da budu tretirani kao rutinska vest koja nema neki veliki značaj“, ocenio je nekadašnji šef diplomatije za Sputnjik.

Ono na šta ukazuje nekadašnji diplomata Zoran Milivojević je da je Bajden bio izričit u tome da se susret održi u Evropi što treba staviti u kontekst američke politike da poveže sve konce kada je u pitanju saradnja sa Briselom i evropskim saveznicima, imajući u vidu funkciju NATO-a, ali i američko-ruske odnose. Pitanje Ukrajine, koje je sada na sceni, je, kako napominje, direktno vezano za Evropu.

Tri razloga kvalifikuju Beograd

U tom kontekstu, malo je tih neutralnih mesta u Evropi, smatra on, ocenivši da ruska strana neće činiti nikakve ustupke da do susreta dođe na terenu koji nije u fokusu i ruskih interesa, ali i gde Rusija nema odgovarajuću prisutnost i odgovarajući uticaj. To je veoma važno, jer će, kako dodaje, i sam susret da markira pozicije vezano za uticaj i interese od globalnog karaktera.

„Spekulacije da bi to mogao da bude Beograd imaju smisla i to iz tri razloga. Prvi razlog je što je Srbija stvarno i vojno i politički neutralna i nezavisna i to ne samo proklamovano, nego i potvrđeno. Srbija ima odlične odnose i sa Moskvom, ali i sa Vašingtonom su ti odnosi na uzlaznoj liniji. Treća stvar, Balkan je interesantan, on je u fokusu interesa i ovde se prelamaju interesi i Rusije i Amerike na određeni način“, slično Jovanoviću zaključio je i Milivojević.

Ono što je sasvim sigurno, dodaje on za Sputnjik, Srbija kao neko ko ima dobre odnose sa svim akterimna na današnjoj političkoj sceni, sa Moskvom, Pekingom, Vašingtonom, ali i Briselom i Berlinom, bila bi zaista pogodno mesto i ima kapacitete i mehanizme da organizuje takav susret, a nesumnjivo bi bila dobar domaćin.

Kad bi se samo pitala geopolitička logika…

Za analitičara Dragomira Anđelkovića, sa stanovišta geopolitičke logike Beograd je najpogodnija lokacija jer ima izvanredne odnose sa Ruskom Federacijom, a trudi se da ima maksimalno korektne odnose sa Zapadom.

Takva Srbija može da bude dobra destinacija za susret, pogotovo u ovoj tenzičnoj atmosferi, kaže on, ali i izražava skepsu da će u Bajdenovoj administraciji biti dobre volje da se Srbiji da na značaju.

„Sumnjam da će Zapad prihvatiti da Beograd bude destinacija gde će se održati sastanak. Rusija će sigurno to podržati ali za tu vrstu dogovora potrebne su dve strane. Otuda mislim da će se naći neka druga lokacija, a ne Beograd, koji bi bio prirodno najpogodnije mesto za tu vrstu samita“, kaže Anđelković za Sputnjik.

Pre tri godine Srbija je predložila da se susret Putina i tadašnjeg predsednika SAD Donalda Trampa održi upravo u njenoj prestonici. Tadašnji šef diplomatije Ivica Dačić je ocenio da Srbija kao vojno neutralna zemlja ima spoljnopolitički kapacitet da zajedno ugosti predsednika Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država. Prethodno je Beograd već bio mesto susreta ruskog i američkog pregovarača — Vladislava Surkova i Kurta Volkera, kada su razgovarali o krizi u Ukrajini. Za samit Putina i Trampa je, međutim, odabrana Finska.

(Sputnjik)

