Beograd se sutra pridružuje proslavi 75.godine indijske nezavisnosti

Novoimenovani ambasador Indije u Srbiji Sandživ Kohli, podići će sutra indijsku zastavu u Ambasadi u znak obeležavanja 75. godine nezavisnosti Indije.

Kako je podsetila ambasada, Indija je 1947. stekla nezavisnost od Britanaca koji su prvo došli u zarad trgovine, što je kasnije dovelo do okupacije zemlje.

Indijska borba za nezavisnost predstavljala je niz istorijskih dogadjaja čiji je krajnji cilj bio okončanje britanske vladavine u toj zemlji.

Pokret je delovao od 1857. do 1947. godine. Mahatma Gandi i mnogi drugi borci za slobodu dali su svoj pečat pokretu za nezavisnost Indije.

„Kako bi proslavila i obeležila 75 godina progresivne Indije i slavne istorije svog naroda, kulture i postignuća, Vlada Indije je pokrenula inicijativu pod nazivom India@75 – Azadi ka Amrit Mahotsav“, izjavio je Kohli.

U ašramu Sabarmati u Gudžaratu, premijer Indije Narendra Modi je 12. marta proglasio početak proslava i odbrojavanje 75 nedelja do punih 75 godina indijske nezavisnosti koje će se navršiti godinu kasnije – 15. avgusta 2023.

Ambasada će za goste organizovati izložbe fotografija indijskih boraca za slobodu i rukotvorina.

„Kao znak bliskog prijateljstva izmedju Indije i Srbije, gradske vlasti Beograda će tim povodom osvetliti Most na Adi, Brankov most i fontanu na Slaviji u bojama indijske zastave od 19.45 na dan 15. avgusta do 5.00 časova ujutro sledećeg dana“, rekao je ambasador Indije u pisanoj izjavi dostavljenoj agenciji Beta.

Praznik se proslavlja širom Indije – ceremonijama, paradama i kulturnim dešavanjima.

(Beta)

