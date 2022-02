„Besmislena igra Prištine; stvaranje lažne opasnosti od Srbije“

Zahtev tzv. Kosova za hitno članstvo u NATO je besmislena igra Prištine i njenih zapadnih saveznika i lobista.

To tvrdi predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun uz ocenu da to članstvo nije realno i da su velika prepreka za to članice EU i NATO-a koje nisu priznale Kosovo, a za koje bi, kaže, prihvatanje takve igre Prištine bio veliki politički rizik.

Drecun za Tanjug kaže da Priština koristi svaku situaciju oko ukrajinske krize za sprovođenje propagandne, hibridne operacije kojom, kako kaže, nastoji da Srbiju prikaže kao prorusku i antizapadnu zemlju i stvori utisak da tzv. Kosovu preti opasnost i da će Srbija pribeći vojnim merama za rešavanje kosmetskog problema.

“To istovremeno koristi i da bi ojačala svoju poziciju na zapadu, ali i da zamaskira prave aktivnosti koje sprovodi, a to su klasične vojne pripreme za rešavanje problema severa KiM, jer je to Prištini trn u oku“, navodi Drecun.

Ukazuje na intenzivne aktivnosti Prištine usmerenih ka jačanju vojnih potencijala navodeći da je komandant tzv.Kosovskih bezbednosnih snaga tražio od rukovodstva Albanije veću vojnu pomoć u vidu instruktaže i protivoklopnog oružja, dok je predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani u Turskoj dogovorila isporuku Kosovu bespilotnih letelica “barjaktar“.

“Priština pokušava da predstavi lažnu opasnost od zamišljene srpske agresije dok se istovremeno sprema da na vojni način zauzme sever KiM“, kaže Drecun.

Dodaje da je bilo raznih ideja kako da tzv.Kosovo napreduje na međunarodnom planu, ali da je očigledno da ne može dalje da se pomeri i stekne puni međunarodno pravni kapacitet.

“Onda je najbolje stvoriti izmišljenu opasnost od Srbije. Sada se zbog dešavanja u Ukrajini priča da je to članstvo hitno, kao da će se nešto slično desiti na Balkanu, a misli se zapravo na Srbiju koja se opredelila isključivo za mirno političko rešavanje kosmetskog problema dok Priština ide ka tome da obesmisli dijalog“, kaže Drecun.

Govoreći o zahtevu za uspostavljanjem stalne američke vojne baze na KiM, Drecun navodi da je u južnoj pokrajini prisutan KFOR i da najveći deo snaga čine zemlje koje su članice NATO, a da SAD imaju jedan od najvećih kontigenata i stalnu bazu Bondstil, kao i da često borave u bazi “Noting hil“ na severu KiM.

Ističe da postojanje posebne američke vojne baze nije moguće i da bi to bilo izvan okvira KFOR-a, u kojem su takođe američke snage.

“KFOR i dalje deluje po Rezoluciji 1244 i mislim da će takvo stanje i ostati“, smatra Drecun.

Kako kaže, više zabrinjava to što SAD, Velika Britanija, Turska i Nemačka opremaju i naoružavaju tzv. vojsku Kosova, pozivaju njene pripadnike na zajednicke vežbe i pripremaju je za ofanzivna dejstva

“To mnogo više zabrinjava od ovih zahetva Prištine, a svi ti zahtevi su usmereni samo ka tome da se pokaže kako tzv. Kosovu navodno preti opasnost od Srbije i da će Srbija vojnim putem pokušati da reši neke stvari na KiM“, zaključuje Drecun.

(Tanjug)

