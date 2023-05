Bilčik i Fon Kramon zabrinuti zbog odluke Prištine o eksproprijaciji zemljišta

Izvestioci Evropskog parlamenta za Srbiju i Kosovo Vladimir Bilčik i Viola fon Kramon Taubadel izrazili su danas zabrinutost zbog odluke kosovske vlade o eksproprijaciji zemljišta na severu Kosova.

„To je apsolutno neprihvatljivo. To je jedan od razloga zašto ću kada odem na Kosovo otići i na sever“, izjavila je Fon Kramon na konferenciji za novinare nakon što su u Evropskom parlamentu usvojeni izveštaji o Srbiji i Kosovu.

Ona je rekla da će razgovarati sa građanima na severu Kosova i saznati više o tome, a zatim izvestiti vladu u Prištini o situaciji na terenu.

„To je ono što me u ovom času najviše brine, jer vidimo da je stabilnost na severu vrlo krhka“, rekla je Fon Kramon.

Kosovska vlada usvojila je danas Nacrt preliminarne odluke o eksproprijaciji zemljišta u opštinama Leposavić i Zubin Potok.

Izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik je rekao da sve što vlasti u Prištini rade treba da rade u skladu s principima vladavine prava i da to treba da se odnosi i na pokušaje eksproprijacije zemljišta.

Bilčik je istakao da normalizacija odnosa znači da ljudi u regionu treba da žive normalnim životom, a da „sada mnogi Srbi na severu ne mogu živeti normalnim životom“.

„To znači da čovek može da izađe i da se oseća bezbedno, da ide u javne institucije i obavlja svakodnevne stvari kao što je mogao pre nekoliko godina“, rekao je Bilčik.

Dodao je da Priština pri donošenju svih mera treba da ima na umu da normalizacija mora biti radi ljudi.

„Treba izbeći da dođe do napetosti i tražiti rešenja za ljude na terenu, jer se ovde radi o evropskoj budućnosti koju jednako zaslužuju sve etničke grupe koje tamo žive“, kazao je Bilčik.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.