Bilčik: Priština usaglašava sa EU poziciju prema ruskoj agresiji, očekujemo to i od Srbije

Izveštilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je danas da je Kosovo daleko od ulaska u Evropsku uniju, ali da Priština sa unijom „vrlo odlučno“ radi po pitanju usaglašavanja pozicija prema ruskoj brutalnoj agresiji te da se to očekuje i od Beograda.

„Daleko smo od toga da Kosovo uđe u Evropsku uniju, ali to kreira prostor da se dijalog nastavi. Bez normalizacije tih odnosa, mislim da je teško da se govori o evropskoj budućnosti većine regiona. Takođe, moram otvoreno da kažem, vlasti u Prištini rade sa nama vrlo odlučno po pitanju usaglašavanja pozicija prema ruskoj brutalnoj agresiji i to je nešto što očekujemo i od Beograda“, rekao je on za Juronjuz.

Ponovio je da srpske vlasti sa Unijom treba da rade na reformama, na napretku u dijalogu sa Prištinom i na sankcijama prema Rusiji.

„Moramo da vidimo napredak po pitanju ekonomskih i strukturalnih reformi, uključujući i energiju. Voleli bismo da vidimo jasan plan nove vlade po pitanju diverzifikacije izvora energije, posebno u susret narednoj zimi. Mi svi prekidamo snabdevanje ruskim fosilnim gorivima, gasom i naftom, jer je Rusija postala nepouzdan partner. Mi ne možemo da sarađujemo sa Rusijom, jer je napala Ukrajinu, suverenu zemlju. Fosilna goriva se takođe koriste kao oružje, ali i kao sredstvo uticaja na određene vlade, uključujući i vlade na Zapadnom Balkanu“, rekao je Bilčik.

Evropska unija je, dodao je, spremna da radi sa srpskim partnerima, kako bi postala sigurna da Srbija ima druge izvore prirodnog gasa i nafte, ali i drugih oblika energije.

Kada je reč o invaziji na Ukrajinu, istakao je da se Srbija izdvaja kao zemlja koja se nije usaglasila sa brojnim merama, „stopa usaglašavanja je veoma, veoma niska“.

„Sankcije su važne, one su krucijalne. Voz proširenja se kreće kroz veoma specifičnu geopolitičku situaciju, oblikovanu ruskom agresijom. U ovom trenutku, Srbija ne sedi napred, nego na kraju tog voza i nadam se da se to ove godine može promeniti“, dodao je.

Bilčik je naglasio da je potrebno fokus sa otvaranja pomeriti na zatvaranje klastera.

„U ovom trenutku, politički, otvaranje novih klastera će da bude teško. To je realnost. Ukoliko se ne napravi značajan napredak u sve tri oblasti – reforme, dijalog i usaglašavanje sa nama po pitanjima ruske agresije, otvaranje novih poglavlja će biti teško“, rekao je.

Rekao je i da bi dogovor Beograda i Prištine mogao da se postigne za nekoliko nedelja ili meseci, ali da su sada poprilično udaljeni.

„Videli smo neki napredak prošle godine kada su u pitanju lične karte, ali videli smo i brojne različitosti – polarizovanu retoriku, nasilje za pravoslavno Badnje veče koje je potencijalno moglo da dovede do ozbiljne tragedije. Postoje pitanja iz prošlosti koja moraju da reše obe strane. Očekujemo od Prištine da nađe rešenje za obećanje u vezi sa formiranjem Zajednice srpskih opština. To je deo obećanja i niko od toga neće odustati“, dodao je Bilčik.

(Beta)

