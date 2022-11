Bilčik: Raša tudej na srpskom – korak u pogrešnom pravcu

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je danas povodom početka emitovanja ruskog državnog kanala Raša tudej na srpskom jeziku da to „nema veze sa slobodom govora, jer se ne radi o mediju već o ruskoj ratnoj propagandi“.

„Dozvoliti emiteru koji je pod sankcijama Evropske unije još od marta da može da radi u Srbiji je zaista korak u pogrešnom pravcu i u potpunoj je suprotnosti sa obavezom koju smo čuli od predstavnika (srpske) vlade i javnih institucija“, rekao je Bilčik za N1.

On je dodao da da je dopuštenje da „ta informaciona platforma, propaganda Kremlja emituje u Srbiji potpuno u suprotnosti ne samo sa srpskom obavezom da se usaglasi sa spoljnom politikom EU, sa njenom podrškom Ukrajini koju je Rusija napala, nego je u suprotnosti sa osnovnim principima vladavine prava, demokratije, osnovnih ljudskih prava i sloboda za sve“.

Bilčik je rekao da je Raša tudej stavlkjen na listu sankcija u EU „upravo zbog toga što to nije ozbiljan medij“. „To su ratni propagandisti. Mi moramo da podržavamo ozbiljne medije i to je takođe važna poruka za one koji su odgovorni za medijsku scenu u Srbiji i širom Zapadnog Balkana. Regulatori moraju da budu ozbiljni u vezi sa ozbiljnim medijima“, naglasio je.

Bilčik je naveo da na dnevnom nivou prati medije u Srbiji i da je „već veoma zabrinut“ a „ponekad i alarmiran nivoom dezinformacija, prevarama pa čak i otvorenim lažima“ koje se mogu pročitati.

Kako je ocenio, odluka o tome koji mediji rade u Srbiji treba da bude odluka koja je u skladu sa strateškim interesom Srbije koji štiti interese od slobode, do demokratije i odgovornog i nezavisnog novinarstva, u skladu sa žaljom da se pristupi EU.

„Medij koji finansira ruska država i koji širi propagandu mržnje nije medji koji želimo u Evropi i koje želimo da vidimo u zemljama kandidatima za članstvo u Uniji“, istakao je.

Bilčik je naveo da svaka ozbiljna zemlja kandidat u ovom trenutku treba da se obaveže da se uskladi sa spoljnom politikom Unije, njenim principima i stavovima dodajuči da je dozvoljavanje ruske propagande unutar Srbije u potpunoj suprotnosti sa time.

„Da budem potpuno jasan – Raša tudej nema veze sa ozbiljnim novinarstvom, nema veze sa nezavisnim profesionalnim novinarstvom. To je propagandni kanal koji širi dezinformacije i koji napada same osnove evropskih vrednosti za koje se svi zalažemo i za koje bi, nadam se, većina građana Srbije i javnih institucija trebalo da se zalaže, pogotovo u ovim teškim geopolitičkim vremenima“, kazao je izvestilac EP:

Bilčik je rekao da je ubeđen a nije samo u interesu Evropske unije da RT ne radi u Srbiji, već da je to u srpskom nacionalnom interesu, ukoliko je evropa strateški interes Srbije. „Ja sam jasno izneo svoje stavove i ponavljaću ih i nastaviću to da radim“, zaključio je Bilčik.

(Beta)

