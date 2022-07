Bilčik: Rezolucija EP o Srbiji ne dovodi u pitanje njen evropski put, napredak zavisi od tri stuba

Izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je u Strazburu da danas usvojena rezolucija o Srbiji ne dovodi u pitanje njenu evropsku budućnost ni pitanje proširenja EU, ali da Beograd treba da načini niz koraka pre ulaska u Uniju.

„Ne dovodimo u pitanje proširenje EU, ni evropsku perspektivu Srbije, niti njenu budućnost u EU. To je veoma jasno iz (mog) izveštaja (na kojem se zasniva rezolucija EP). Ali potrebno je da Srbija preduzme niz koraka od sada do ulaska u EU. Verujem da će se to dogoditi“, rekao je Bilčik posle plenarne sednice EP na kojoj je usvojena rezolucija o Srbiji.

Na zajedničkoj konferenciji za medije sa izvestiteljkom EP za Kosovo Violom fon Kramon, Bilčik je kazao da odluka o otvaranju novih klastera u pristupnim pregovorima Srbije sa EU zavisi od tri ključna stuba, među kojima su sprovođenje unutrašnjih reformi, napredak u dijalogu sa Prištinom i usklađivanje sa spoljnopolitičkom pozicijom Unije.

„Kad je reč o napretku u pregovorima (Srbije i EU), postoje tri ključne oblasti. Jedno su unutrašnje reforme, njih treba sprovesti što pre. Drugo je dalji angažman i posvećenost dijalogu Beograda i Prištine, to je jedini način za rešavanje svih otvorenih pitanja između dve strane. Treća tačka je potpuna usklađenost sa spoljnopolitičkom pozicijom EU“, naveo je.

Bilčik je izrazio nadu da će Srbija podržati sankcije protiv Rusije, navodeći da „zna da neki izbori nisu laki“, ali da „nisu laki ni za koga“.

„Ohrabrujemo srpske partnere da traže načine kako mogu postepeno i progresivno, ali na kraju u potpunosti, da se usklađuju sa spoljnopolitičkom pozicijom EU. Radićemo zajedno sa srpskim partnerima na važnim i teškim odlukama koje se tiču dugotrajne zavisnosti od Rusije“, naveo je Bilčik.

Dodao je da Srbija „nije sama“ u tome i da će EU biti uz nju „sve dok se kreće pravo napred ka EU“.

„Na tom putu ne treba da bude skretanja i to je važno da se kaže. Nadam se da će Srbija doneti odluku da bude na pravoj strani istorije“, kazao je Bilčik.

On je ponovio da nije srećan zbog unošenja „uzajamnog priznanja“ Srbije i Kosova u tekst rezolucije, ali je naveo da je to bila želja većine evroposlanika.

U rezoluciji koju su ranije danas usvojili poslanici Evropskog parlamenta, navodi se da će napredak Srbije ka EU direktno zavisiti od jačanja vladavine prava, normalizacije odnosa sa Kosovom i usklađivanja sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom, što uključuje uvođenje sankcija Rusiji.

Rezolucija, zasnovana na izveštaju koji je sačinio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, usvojena je na plenarnoj sednici EP sa 523 glasa za, protiv je bilo 78 poslanika, uz 34 uzdržana.

Evropski parlament rezolucijom prvi put poziva Srbiju i Kosovo da postignu sporazum o normalizaciji odnosa „zasnovan na međusobnom priznanju“.

(Beta)

