Biljana Stojković: Ne bih potpisala nezavisnost Kosova, nisam da Srbija udje u NATO

Pročitala sam svako slovo Ustava jer je važno da se svaki predsednik drži onoga što piše u Ustavu, a dobro znamo da to nisu ingerencije koje je preuzeo, odnosno oduzeo od institucija Aleksandar Vučić, kazala je profesorka Biljana Stojković, kandidatkinja koalicije „Moramo“ za predsednika Srbije.

Govoreći o ustavnim ingerencijama predsednka države, Stojković je u intervjuu za Novi magazin precizirala da ukoliko pobedi, neće biti vrhovna komandantkinja vojske Srbije.

„U Ustavu ne piše da je predsednik vrhovni komandant, osim u ratnoj situaciji“, navela je.

Istakla je da će kao predsednica poštovati sekularnost države i da će kod patrijarha ići samo iz ličnih razloga.

„Kao pojedinac, mogu ići kod patrijarha za svoje lične probleme i ličnu motivaciju, ali za predsednika to je nedopustivo, protivustavno delovanje“, ocenila je Stojković.

Kandidatkinja koalicije „Moramo“ kazala je da aktuelnoj vlasti pitanje Kosova stalno tinja, „iako su isti ljudi bili na vlasti i kada je potpisan Kumanovski sporazum i Briselski sporazum“.

„U Briselskom sporazumu piše da su elementi državnosti Srbije na Kosovu u stvari izgubljeni. Tamo nema sudstva i policije nad kojima Srbija ima ingerencije ni energetske politike koju vodi Srbija. Ti važni atributi državnosti poništeni su kroz Briselski sporazum. Ovaj režim radi sve da se izgube elementi državnosti Srbije na Kosovu s jedne strane, a s druge strane igra na emociju kako bi to pitanje održavalo u javnosti“, kazala je profesorka Stojković.

Na pitanje Novog magazina da li bi kao predsednica potpisala nezavisnost Kosova odgovorila je odrečno jer „kao predsednica, ako se držim Ustava, to ne bih mogla da uradim“.

„Važno je da se ovo pitanje razreši na referendumu, ali tek nakon što se sva pitanja vezana za Kosovo otvore i javno i otvoreno debatuju na javnim servisima i svim medijima. Kosovsko pitanje će moći da se otvori na pravi način tek kad ovaj režim ode sa vlasti“, kazala je.

Po njenim rečima, aktuelni režim se bavi teritorijom, a ne bavi se ljudima koji su srpske nacionalnosti i drugim manjinskim grupama na Kosovu, „ne bavi se pitanjima nacionalnog identiteta na Kosovu, a tu svakako spadaju kulturna dobra i institucije“.

„Ovom režimu je sve drugo važnije od pitanja ljudi i ljudskih prava i to mora da se promeni, moramo da obrnemo pitanje Kosova koje se neće oslanjati na teritoriju nego na gradjane, njihov život i, konačno, identitetska pitanja“, kazala je Stojković.

Naglasila je da je za eventualni ulazak Srbije u NATO neophodan referendum, ali tek posle ozbiljne javne debate u kojoj bi se gradjanima objasnile sve prednosti i mane takve odluke.

„Nisam za članstvo Srbije ni u jednom vojnom savezu, medjutim to nije odlučujuće, ne može predsednik o tome da odluči sam. To je pitanje za široki društveni konsenzus, za referendum, ali nakon što se to pitanje vrlo jasno elaborira u javnosti, objasne gradjanima i prednosti i mane učlanjenja Srbije u NATO, da se izbaci karta na koju režim igra, a to su emocije gradjana spram NATO i bombardovanja“, objasnila je Stojković.

Ocenila je da je napad Rusije na Ukrajinu agresija koja je dovela do humanitarne katastrofe, a kada je reč o sankcijama Rusiji kazala je da i Srbija mora da prati svoje interese kao i većina evropskih zemalja koje su energetski zavisne od te zemlje.

Dodala je da bi Srbija trebalo da ide ka Evropskoj uniji i da na tom putu mora da uskladi i svoju spoljnu politiku.

Kandidatkinja koalicije „Moramo“ istakla je da se zalaže za priznavanje istopolnih zajednica, za „apsolutno jednaka prava, uključujući pravo na imovinu, brak i decu“.

(Beta)

