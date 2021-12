Biljić (DJB): Gradjani da glasaju protiv na referendumu za promenu Ustava

Potpredsednik pokreta „Dosta je bilo – Suverenisti“ (DJB) Vojin Biljić izjavio je danas da je pitanje referenduma za promenu Ustava u oblasti pravosudja jedno od najvažnijih političkih pitanja i apelovao na gradjane da zaokruže odgovor „ne“.

Tokom gostovanja na Radio-televiziji Srbije (RTS), Biljić je kazao da se protivi promeni Ustava zato što je, kako tvrdi te promene 2018. godine inicirala Fondacija za otvoreno društvo Džordža Sorosa „dajući značajna sredstva“ Društvu sudija i Društvu tužilaca Srbije.

Biljić je izneo tvrdnju da je reč o svojevrsnom eksperimentu koji se nije radio ni u zapadnoevropskim zemljama niti u Sjedinjenim Američkim Državama i dodao da će pravosudje će biti „nezavisno od naroda“.

„Sudije će birati same sebe i to gore od njih samih da bi se zaštitili“, istakao je on.

Šef poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS) Branimir Jovanović izjavio je da očekuje da će se na referendumu glasati „za promene“ i naveo da je upravo opozicija kritikovala to da parlament ima previša upliva u pravosudje.

Jovanović je ocenio da je promena Ustava Srbije nužna da bi se uklonile manjkavosti pravosudja i da bi se ono uskladilo sa normama Evropske unije.

„To je već običajna praksa u zemljama sa razvijenim pravosudjem, a sve vreme smo bili u komunikaciji sa Venecijanskom komisijom. Članovi Visokog saveta sudstva i tužioci neće se birati samo u parlamentu“, dodao je on.

Istakao da se ustavnim promenama pravi balans izmedju tri grane vlasti te da će umesto kontrole, sve tri grane će proveravati jedna drugu.

