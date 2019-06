Bivši načelnik UKP Milović: Politizacija policije veća danas nego devedesetih

Penzionisani načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Rodoljub Milović izjavio je da je politizacije policije uvek bilo, ali „čak i devedesetih manje nego danas“.

Milović je u intervjuu koji je objavio novi broj NIN-a, navodeći da je bivši načelnik UKP svoje tvrdnje izneo za taj nedeljnik i za portal KRIK, rekao da je neuspešno pokušao da to spreči, kao i da su devedesetih godina prošlog veka na neka mesta u policiji postavljani ljude koji su bili opreterećeni politikom, ali su imali poštovanje prema operativnom radu.

„Kao načelnik UKP-a suprotstavio sam se sadašnjoj vlasti, političkim postavljenjima nekih ljudi u kriminalističku policiju. Rekao sam im da te ljude ne samo da ne mogu da postavljaju na funkcije, nego da oni ne smeju ni da nose legitimacije“, kazao je.

Milović je, na pitanje o doskorašnjem državnom sekretaru Ministarstva unutrašnjih poslova Dijani Hrkalović, rekao da „nema ništa protiv nje, ali ima protiv politizacije i kriminalizacije policije“.

„Politizacija sa sobom uvek nosi kriminalizaciju, jer neko ko je opterećen politiškim angažmanom može da ne preduzima rednje koje su previdjene zakonom i tada čini krivično delo – prikrivanje. Imali smo to u Savamali, sa objektom na Kalemegdanu… Zato je politizacija pogubna“, rekao je Milović.

Prema njegovim rečima, Hrkalović je „odjednom postala sekretar UKP-a, a neko joj je dao nadležnosti načelnika UKP“, a to „država Srbija nije smela da dozvoli“.

„Smenili su sve koji su bili aktivni, ne samo one koji su vodili istragu protiv Šarićeve kriminalne grupe, već i protiv zemunskog klana“, kazao je Milović.

On je rekao da je „pogubno urušavanje sistema bezbednosti važnije od priča koje je čuo o njenim vezama sa navijačkim grupama“, ali da „nije problem u Hrkalovićevoj, problem je u onome ko je doveo“.

„Nemoj da ignorišeš, nemoj da negiraš da organizovani kriminal postoji u našim redovima. Toga moraju da budu svesni, a nisu. Bruka se onaj ko ih je doveo na položaj“, rekao je Milović.

On je rekao da se aktuelni ministar zdravlja Zlatibor Lončar „pojavljuje u predmetu ‘zemunci’ i u slučaju Šarić“.

Prema Milovićevim rečima, u izjavama svedoka saradnika, na sudjenju za ubistvo premijera Zorana Djindjića, „čuveni doktor Lončar dovodi se u vezu sa stradanjem nekih ljudi koji su bili deo protivničkog tabora zemunskog klana“.

„Kupio je stan, a postoji i kupoprodajni ugovor, od supruge Sretka Kalinića (izuzetno uticajan u redovima ‘zemunaca’), a Miladih Suvadjić – Djura Mutavi (‘zemunac’ i svedok saradnik) po nalogu Dušana Spasojevića mu je obezbedio nameštaj za taj stan“, rekao je Milović.

On je naveo i da su „upravo Lončareva supruga Vesna Lončar i kum Miodrag Stojanović, pripadnik BIA, povezani sa slučajem Šarić“.

„Nemoguće da je slučajnost da Lončareva žena ugovara sastanak sa jednim od visoko kotiranih ljudi iz narko-klana, a da ga dovozi njegov kum, bez obzira na to što je službenik BIA“, rekao je Milović.

Kako je naveo, Vesna Lončar je u ime Dragana Dudića Frica, „jednog od šefova Šarićevog narko-kartela“, kontaktirala policiju i ugovorila sastanak.

U tekstu se navodi da je Miodrag Stojanović prošle nedelje ranjen u ruku.

Milović je rekao i da „uporno govori da ga nije smenio Šarić već zemunski klan, koji je sada miks prošlog i sadašnjeg vremena“.

Govoreći o ubistvu premijera Srbije Zorana Djindjića, Milović je rekao da je bio jedan od policajaca koji je insistirao da ime predsednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja bude na krivičnoj prijavi.

On je rekao da je „uveren da je Šešelj bio jedan od onih ljudi koji su insistirali na ubistvu premijera Djidjića“.

„Napada me zbog mog profesionalnog rada tokom kojeg sam utvrdio njegovu umešanost u dešavanja oko ubistva premijera Djindjića. Osnovano tvrdim da je Šešelj veoma aktivan član ‘zemunskog klana'“, rekao je Milović.

(Beta)