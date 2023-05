Blokiran saobraćaj ispred Skupštine uoči početka protesta Srbija protiv nasilja

Učesnici protesta „Srbija protiv nasilja“ danas su ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu blokirali saobraćaj uoči zvaničnog početka tog skupa najavljenog za 18 sati.

Po kiši okupljeni su ispunili plato ispred zgrade republičkog parlamenta, odakle će, po ranijim najavama krenuti u šetnju Bulevarom kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, da bi potom napravili prsten i stigli do zgrade Radio-Televizije Srbije (RTS).

Protest građana „Srbija protiv nasilja“, na koji je pozvao deo parlamentarne opozicije posle dva masovna ubistva u18 osoba i ranjavanja 20, poćeće danas ispred Skupštine Srbije četvrti put.

Skup će početi ispred Doma Narodne skupštine u 18 sati, gde je planirano da građani ostave po cvet.

Najavljeno je da će protest trajati do 22 sata, i da će građani u povorci ići Bulevarom kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, niz Beogradsku ulicu, zatim levo u Ilije Garašanina i u Takovsku do zgrade Radio-Televizije Srbije (RTS).

Protestom se traži smenjivanje članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, direktora BIA Aleksandra Vulina, gašenje štampanih medija i oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Hepi sa kojih se, prema tvrdnjama organizatora, „širi mržnja, nasilje i strah“, i ukidanje emisija koje promovišu nasilje.

Na ranijim protestima traženo je i zakazivanje sednice parlamenta na temu bezbednosti, a sednica je počela prošle nedelje.

Na protest pod sloganom „Srbija protiv nasilja“ pozvale su 5. maja poslaničke grupe Demokratske stranke, Narodne stranke, Zeleno-levog kluba, Moramo – Zajedno i Ujedinjeni, a protest je podržala i grupa Dveri, ali je naglašeno da protest nije stranački.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.