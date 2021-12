Bogićević: Prodajem svojih 50 odsto u 'Politici', detalje ne znam, imam nanogicu

Vlasnik „Farmakoma MB“ Miroslav Bogićević izjavio je da prodaje svoj udeo – 50 odsto vlasništva u kompaniji „Politika novine i magazini“ (PNM), navodeći da ima nekoliko zainteresovanih firmi, ali da to još završeno.

„Ko prvi da para, on će dobiti moj udeo od 50 odsto u ‘Politici’ i tu nema dileme. Niti ja mogu više da čekam“, rekao je Bogićević za današnji list Nova.

Na pitanje ko su zainteresovani kupci i po kojoj ceni prodaje svoj udeo, on nije hteo da govori, izuzev da to sve radi njegov advokat. „Ne znam sve detalje, obavestiće me kad se vidimo. Znate, ja imam nanogicu i ne mogu da idem na razgovore, a telefonom ne pričam“, rekao je Bogićević.

Na pitanje da li su se javila braća Rajić, koja su ranije kupila „Novosti“, on tvrdi da im se do sada nisu javljali.

„Bilo je tu dosta zainteresovanih. Javili su se iz inostranstva, iz Hrvatske, Austrije… Tražio sam od advokata da mi kaže šta je ozbiljna ponuda, to znači sa dinamikom plaćanja, ništa drugo me ne interesuje. Samo me plaćanje zanima. Ja sam sve to mnogo platio, i ‘Novosti’, i ‘Politiku’, i novosadski ‘Dnevnik’. Sve sam platio 50 miliona evra“, naveo je Bogićević.

Preostalih 50 odsto akcija PNM je u vlasništvu države, odnosno kompanije „Politika a.d.“, u kojoj je država vlasnik 90 odsto akcija, piše Nova.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.