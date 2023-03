Borel: Srbija i Kosovo postigli dogovor o sprovođenju sporazuma

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borel izjavio je večeras u Ohridu da su Srbija i Kosovo postigli dogovor o Implementacionom aneksu sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa.

„Konačno nakon 12 sati imamo dogovor kako da se sprovede sporazum koji su Srbija i Kosovo postigli 27. februara u Briselu“, rekao je Borel novinarima u Ohridu.

Borel je rekao da se aneks smatra usvojenim kada bude objavljen kao saopštenje i da postaje sastavni deo pregovaračkog okvira, odnosno puta ka EU i za Srbiju i za Kosovo.

Dodao je da nije reč samo o Kosovu i Srbiji nego i o miru, sigurnosti i posperitetu celog regiona.

„Kosovo i Srbija moraju da normalizuju odnose, nema drugog puta“, rekao je Borel.

On je rekao da je u Ohridu bilo reči kako će i kada već dogovoreno na prethodnom sastanku biti implementirano.

„Danas je na stolu bilo da se dogovorimo kako će sporazum biti sproveden, to znači praktični koraci o tome štra treba uraditi, do kada, ko treba to da uradi i na koji način…Često kažemo da je đavo u detaljima, ali ponekad je u rasporedu i kalendaru“, naveo je on.

Borel je rekao da su se dogovorenim aneksom dve strane opredelile da ispune sve članove sporazuma i sve obaveze bez odlaganja i u dobroj veri.

Radi implementacije člana sedam sporazuma Kosovo je pristalo da odmah pokrene pregovore u okviru dijaloga o uspostavljanju aranžmana i garancija kako bi se obezebdila odgovarajuća samouprava za srpsku zajednicu na Kosovu, rekao je Borel.

Strane su takođe, dodao je, pristale da podrže deklaraciju o nestalima kao što je dogovoreno u okviru dijaloga, kao pitanje koje je hitno.

Borel je rekao da je EU prvobitno predložila ambicionzniji i detaljniji predlog aneksa, ali da strane nisu uspele da postignu dogovor o tome.

Naveo je da će EU snažno zahtevati od strana da ispune svoje obaveze koje će biti deo pregovaračkog okvira i da neispunjavanje vuče posledice.

Šef evropske diplomatioje rekao je da će o ishodu današnjeg sastanka, koji je ocenio kao dug i težak, naredne sedmice obavestiti ministre spoljnih poslova i lidere EU.

(Beta)

