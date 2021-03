Borel: Vreme da se dijalog Beograda i Prištine završi

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borel (Josep Borell) ocenio je danas da je 10 godina od pokretanja dijaloga Beogrda i Prištine vreme da se taj proces završi.

„Pre 10 godina održan je prvi sastanak dijaoga Beogrda i Prištine u Briselu. Od tada smo daleko odmakli i vreme je da se proces završi“, napisao je Borel na Tviteru.

Prvi sastanak dijaloga Beograda i Prištine održan je 8. marta 2011, a delegacije su predvodili Borko Stefanović i Edita Tahiri.

10 years ago, the 1st Belgrade-Pristina Dialogue meeting took place in Brussels. We have come a long way, it’s time to conclude the process.????????is working with the Parties on a comprehensive normalization agreement that will open the way for both #Serbia & #Kosovo’s European future

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 9, 2021

(Beta)

