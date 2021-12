Borislav Novaković (Narodna stranka) osudjen na uslovnu kaznu zatvora

Potpredsednik Narodne stranke Borislav Novaković je objavio na Tviteru da je pravosnažno osudjen na šest meseci zatvora, uslovno na dve godine.

„Upravo mi je stigla presuda kojom Apelacioni sud potvrdjuje prvostepenu. Dakle, osudjen sam na šest meseci zatvora (dve godine uslovno), jer sam u Vrbasu kao poslanik branio nevinog čoveka“, napisao je Novaković.

On je uputio i poruku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću: „Nećete me pokolebati! Neću ćutati, neću stati i neću prestati! Do pobede!“.

Policija u Vrbasu je u septembru 2018. privela Novakovića i još sedmoro ljudi koji su se protivili uklanjanju objekta koje je sprovodila lokalna vlast.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.