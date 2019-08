Borislav Novaković: Tužio me je Andrej Vučić

Poverenik Narodne stranke za Vojvodinu Borislav Novaković objavio je na svom Fejsbuk nalogu da ga je zbog vredjanja ugleda tužio brat predsednika Srbije Andrej Vučić.

Andrej Vučić od Novakovića u tužbi traži naknadu nematerijalne štete, a vrednost predmeta spora je 500.000 dinara.

Vučić je tužio Novakovića zbog intervjua koji je u septembru prošle godine dao za beogradski dnevni list „Danas“, a u kojem je naveo da „Andrej Vučić bez ikakvih formalnopravnih ovlašćenja odlučuje o pokrajinskom budžetu“, i u kojem ga je optužio da se po njegovom nalogu ruši bašta „Centar kafe“ u Vrbasu.

Novaković je bio priveden prošle godine, jer se protivio uklanjanju tog objekta u Vrbasu, čiji je neformalni suvlasnik, prema navodima medija, Ognjen Vujičić, član Narodne stranke.

Osim Novakovića, tada je privedeno još sedam osoba.

Kako se navodi u tužbi koju je Novaković objavio na društvenim mrežama, tužilac je naveo da „nikada nije na bilo koji način, posredno ili neposredno uticao na donošenje bilo koje odluke kod bilo kog funkcionera u državnom aparatu Vojvodine“.

Istina je, navodi se u tužbi, jedino da je Andrej Vučić član Srpske napredne stranke i da je u tom svojstvu posećivao odredjene dogadjaje.

Navodi se kako je objavljivanje tih navoda Novakovića kod Andreja Vučića izazvalo neprijatnosti i nelagodu, da je morao da objašnjava kolegama, prijateljima, porodici i članovima stranke da to nije istina, ali i da je to dovelo do pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Novaković je na svom profilu napisao da će na sud otići u sredu, 4. septembra. Kako je napisao, tvrdio je „samo ono što i ptice na grani znaju“, odnosno da je brat predsednika Aleksandra Vučića „faktički donosilac svih bitnih odluka“ u Novom Sadu i Vojvodini.

„Što reče Duško Radović: ‘I to mi je hvala, za sve što sam iz pristojnosti prećutao'“, naveo je Novaković.

(Beta)