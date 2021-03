Borko Stefanović: Jovanjica je sada i evropska tema, zato je Vučić nervozan

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović rekao je danas da je „Jovanjica“ sada i evropska tema i da je zbog toga predsednik Srbije Aleksandar Vučić „nervozan“.

„On je hteo u mraku, kako jedino zna, da nastavi da gazi ovaj narod i da bogati kamarilu oko sebe. Mi smo bacili svetlo, jednu baklju u njihov mračni ćošak i to je nešto što njega čini ovako nervoznim“, rekao je Stefanović novinarima u Kragujevcu.

Stefanović je dodao da je „taj čovek sateran u ćošak istinom i pravdom koja dolazi u Srbiju, i da zato ima prividjenja“.

„Prividja mu se Mauricijus, Belivuk sa Marinikom Tepić. To vam je jednako kao da najveći srpski heroj sedi zagrljen sa nekim turskim agom, a to je neprirodno, to ne ide“, rekao je Stefanović.

On je siguran da će gradjani prozreti njihove jeftine „fore“.

Rekao je da je opozicija okupila šest uticajnih snažnih organizacija i predstavljena je platforma kao i da postoji saradjnja sa svim drugim opozicionim organizacijama.

„Mislim da je duh naših ciljeva zajednički, nema u tom smislu nekog drugačijih usmerenja. Ali istovremeno ne smatramo da je u ovom trenutku najvažnije da li ima dva ili tri pregovarača u nečemu što suštinski nije ni počelo i ne zna se kakav će format biti“, rekao je Stefanović upitan o dijalogu vlasti i opozicije.

Rekao je da se zna da će početi bilateralno, verovatno preko Zoom-a, jer Evropska delegacija neće moći odmah da dolazi Beograd.

Stefanović je rekao da su zahtevi opozicije slobodni i demokratski izbori, otvaranje RTS-a za drugačija mišljenja, odvajanje datuma izbora i kontrola izbornog procesa.

„Za to se borimo i to je dijalog pre svega sa Evropom“, rekao je Stefanović i poručio da će dobiti slobodne i demokratske izbore.

Stefanović je uveren da vlast nema šta da prihvata ili ne, jer u pitanju poštovanje zakona ove zemlje.

„Oni nama ne čine nikakvu uslugu. Mi razgovaramo primarno sa Evropom koja je uvidela, posle skoro godina našeg rada sa Evropskim parlamentom i Evropskom komisijom, sa nevladinim sektorom, medjunarodnim organizacijama, šta se stvarno u Srbiji dešava“, rekao je Stefanović.

Kazao je da danas o tome pišu i evropske institucije i mediji.

Stefanović je rekao da će opozicija na slobodnim i demokratskim izborima „u što širem frontu, poslati SNS na djubrište istorije“ i zaustaviti ovo katastrofalno preuzimanje cele države od mafije.

Poručio je da ljudi treba da znaju da je to pitanje njihove budućnosti i „da li će živeti u brlogu ili u državi“.

(Beta)

