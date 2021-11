Borović (Narodna stranka): 80 odsto gradjana ima prihode manje od prosečne plate

Predstavnik Narodne stranke Borislav Borović izjavio je danas da 80 odsto gradjana Srbije ostvaruje prihode manje od prosečne plate i da minimalna potrošačka korpa za tročlanu porodicu iznosi oko 39.000 dinara.

Borović, inače predsednik Odbora za privredu i finansije beogradskog odbora Narodne stranke u saopštenju je naveo da to znači da svakom članu domaćinstva ostaje 195 dinara dnevno za hranu i piće.

On je zapitao i „da li je to ideal koji gradjanima nudi ministar finansija Siniša Mali“ koji se, kako je naveo, „hvali da će minimalna zarada stići do kraja 2023. minimalnu potrošačku korpu“, prenela je Narodna stranka.

„Po minimalnoj potrošačkoj korpi, mesečno za odeću i obuću po članu domaćinstva odlazi 387 dinara, za zdravlje 489 dinara, za prevoz 754 dinara, za telefone 330 dinara ili po 500 dinara mesečno za kulturu i rekreaciju“, rekao je Borović.

Prema njegovim rečima „za hranu i bezalkoholna pića taj iznos oko 17.500 dinara mesečno, ili 585 dinara dnevno“.

Naveo je da „primanja ispod minimalne potrošačke korpe ima tri miliona gradjana Srbije, ne računajući decu koja primaju socijalnu pomoć“.

Dodao je da „prihode manje od 39.000 dinara ostvaruju oko 1,2 miliona penzionera, 900.000 zaposlenih radnika, 250.000 starijih od 65 godina koji nisu stekli pravo na penziju i 600.000 onih bez posla“.

Borović je rekao da je Srbija postala država „nepodnošljivih socijalnih razlika“, iako mediji pod kontrolom vlasti ubedjuju gradjane da je stanje suprotno i da se nikada nije bolje živelo.

Ocenio je i da „većina naroda oseća veliki raskorak izmedju medijskih hvalospeva i realnog života, jer sa primanjima ne mogu da plate račune i da se prehrane“.

Kako je dodao, bruto društveni proizvod (bdp) iskazuje se u evrima, iako je reč o dinarskom parametru pretvorenom u evre po postojećem kursu.

Po njegovim rečima tako iskazan BDP nerealan, „jer je kontaminiran godišnjom inflacijom i precenjenim kursom dinara“.

Ukazao je i da se „vlast, medjutim, nikada ne ‘hvali’ visinom BDP po glavi stanovnika, koji je realniji pokazatelj standarda gradjana“.

„Ne ‘hvali’ se sa razlogom, jer je Srbija tu na samom dnu Evrope, i u regionu je uspešnija samo od Albanije, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine“, rekao je Borović.

Naveo je da „ni tako nizak iznos BDP-a po glavi stanovnika nije dostupan velikoj većini stanovnika Srbije“.

Prema njegovim rečima, slična je manipulacija i sa prosečnim platama, koja se izračunava preko zbira svih zarada podeljenim brojem onih koji zaradjuju „i ne pokazuje realne prihode većine zaposlenih“.

„Medijana prihodi medjutim pokazuju da oko 80 odsto ljudi u Srbiji ima manje prihode od prosečne plate, a da samo 20 odsto zaposlenih ima prosečnu ili platu koja je veća od prosečnog iznosa“, rekao je on.//

(Beta)

