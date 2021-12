Borović: Srbija ekonomski uspešnija samo od Albanije, BiH i S. Makedonije

Predsednik Odbora Narodne stranke za privredu i finansije Borislav Borović ocenio je danas da je Srbija u širem regionu po većini ekonomskih parametara uspešnija samo od Albanije, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine (BiH).

„Rast bruto društvenog proizvoda (BDP) Srbije bi bio upitan da u njega nije ugradjena inflacija i naročito godišnji doprinos deviznih doznaka dijaspore i nikakve manipulacije to ne mogu promeniti. Neto doprinos rastu BDP-a je dugoročno negativan i kad su novi krediti u pitanju. Reč je o bumerang efektu, koji kod vraćanja glavnica deluje u obrnutom smeru, ‘jede’ BDP pojačan troškovima kamata“, naveo je Borović u pisanoj izjavi.

On je ocenio da će ogromno uzimanje kredita uzeti svoj danak u godinama koje dolaze a da je isti efekat i sa stranim subvencionisanim investicijama, kada bi se računao njihov neto doprinos, bez iznosa subvencija, drugih benefita i profita koje investitori izvlači iz Srbije.

„Jedan od promotera manipulativne statistike, ministar finansija Siniša Mali je na predstavljanju programskih načela SNS-a rekao da je Srbija pod vlašću naprednjaka regionalni lider po rastu ekonomije i da će ove godine imati rast BDP-a veći od sedam odsto. Istina je, medjutim, da je Srbija u periodu od 2012. godine do 2020. godine imala veći kumulativni rast u Evropi samo od Hrvatske, a manji od svih država regiona i gotovo duplo manji rast u odnosu na rast privrede Srbije od 2001. godine do 2012. godine“, dodao je on.

Borović je dodao da je u istom stilu i izjava Malog da je Srbija u trezoru imala 370 milijardi dinara, čiji je cilj da ukaže da je državna kasa prepuna viškova spremnih za ulaganja.

„Da bi ova vest bila tačna, moralo je doći do zastoja u izvršenju obaveza prema budžetskim korisnicima, projektima predvidjenim u budžetu i otplati kredita, ili je reč o prilivu novih kredita. To je klasična manipulacija, jer je samo deficit budžeta za ovu godinu predvidjen drugim rebalansom iznosio čak 483 milijarde dinara“, smatra Borović.

(Beta)

