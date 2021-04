Borović: Vučić protiv otvaranja dosijea jer se plaši otkrivanja svojih veza sa službama

Predsednik Odbora Narodne stranke za pravosudje, advokat Borivoje Borović, ocenio je danas da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić protivi otvaranju dosijea jer se plaši da će se time otkriti njegove navodne veze i veze ostalih čelnika sadašnje vlasti sa raznim režimima i službama.

To su BIA, MUP i VBA, naveo je on i rekao da je potpuna promena vlasti uslov da se reši to „pitanje svih pitanja“.

„Ne treba nam EU da nas upućuje da raskinemo sa komunističkom prošlošću i nasledjem, mi bi to trebalo sami da uradimo. Sva nerešena ubistva u Srbiji su rezultat rada Državne bezbednosti koja je, po nalogu vlasti, preko specijalnih policijskih snaga izvršila veliki broj ubistava – Ibarska magistrala, ubistvo Arkana, atentat na Vuka Draškovića u Budvi, Stambolić, Ćuruvija…“, rekao je Borović televiziji Nova S.

„Nisam siguran ni da ovaj režim neće posegnuti za tim službama, ako oseti da mu je ugrožena vlast“, rekao je Borović.

Borović je naveo da „tajne službe vladaju u Srbiji i samo pomeraju političare kao figure i u skladu sa situacijom određuju ko će biti na vlasti“.

Rekao je da „dosijei moraju da budu otvoreni, pa ćemo videti da li su sadašnji ministri radili za službu devedesetih godina, jer su i danas na vlasti isti ljudi koji su bili na vlasti i 1991. godine“.

„Opasno je što je BIA i dalje u službi aktuelnog režima. Ma kakav zamrznuti status direktora BIA Bratislava Gašića u BIA, oni su svi u službi partije!“, rekao je Borović.

„Ja sam siguran da su u Srbiji svi ljudi iz javnog života, advokature i pravosudja na merama i to nezakonito“, dodao je Borović.

Borović je, povodom afere „Prisluškivanje“ rekao da je vrlo lako otkriti ko je prisluškivao Vučića.

„Postoji ime i prezime svakog policajca koji je prisluškivao, postoje periodični i dnevni izveštaji o prisluškivanju. Vrlo sam zabrinut zbog ćutanja službi. Ako je neko prozvan da mu je predsednik prisluškivan, ili je znao i onda bi trebalo da bude smenjen, ili nije znao, a onda bi opet trebalo da bude smenjen“, rekao je Borović.

Borović je istakao da je Narodna stranka spremila zakone o lustraciji i specijalnom tužiocu za visoku korupciju.

„Nakon otvaranja dosijea bismo mogli vrlo lako da dođemo do dokumentacije i podataka koje su sudije i tužioci u dogovoru s vlašću učinili kriminalna dela. Lako bismo mogli da se upustimo u ono što opozicija priželjkuje od 1991. godine do danas. Sigurno je da ljudi koji su bili na vlasti i 1991. godine, a i danas su na vlasti, neće pristati na otvaranje dosijea“, rekao je Borović.

Borović je naveo da su do 2000. godine dosijei postojali i na mikrofilmovima i podsetio da je gradjanima nakon promena te godine omogućen uvid u svoje dosijee.

„Tada sam video svoj dosije i video sam ono što je na papiru sa nekim zatamnjenim delovima. Video sam tada da je nekoliko novinarki saradjivalo sa Udbom i dva potpredsednika stranke iz opozicije“, rekao je Borović.

Borović je ocenio da do sada nisu sačuvani svi originalni dosijei jer je posle promena 2000. godine tadašnji ministar unutrašnjih poslova „nosio neke dosijee kući i čitao ih saljudima iz opozicije“ i da je „tada bila ozbiljna namera da oni to privatizuju, a kada je trebalo da otvore, oni su zaćutali“.

„Razvaljen je sistem vladanja u Srbiji još 2000. godine i nikada nije ponovo uspostavljen, a danas su tek do kraja razvaljene sve institucije“, rekao je Borović.

Borović je podsetio da je posle 2000. godine predložio da budu rasformirane i bezbednosne službe i MUP, a da vojni oficiri najmanje s činom majora budu dovedeni na čelo lokalnih policijskih uprava u gradovima Srbije, jer nisu imali kontakte sa kriminalcima, ali je taj predlog odbijen.

Borović je rekao da je advokat Dragoslav – Miša Ognjanović bio častan i pošten advokat i da je nezakonito praćen bez naredbe sudije za prethodni postupak, a potom ubijen, i to ubistvo mora biti rasvetljeno.

(Beta)

