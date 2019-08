Boško Obradović (Dveri): Bojkot izbora je jedino rešenje

Predsednik Dveri Boško Obradović izjavio je danas da vlast nije ispunila nijedan od zajedničkih zahteva za fer i poštene izbore koje je kompletna opozcija zahtevala pre devet meseci i da je bojkot izbora jedino rešenje.

„Ova vlast nema nameru da bilo šta menja u odnosu medija i izbora, što su pokazali okrugli stolovi na Fakultetu političkih nauka i jedino logično rešenje je da se stranački organi svih stranka i pokreta opozicije narednih dana izjasne o tome, a ja ću već iduće nedelje na sednici Predsedništva Dveri predložiti da Dveri donesu odluku o bojkotu izbora koji se očekuju na proleće sledeće godine“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare u Čačku.

On je ocenio da je razlog za bojkot izbora „jednostavan“ jer bez slobode medija nema slobonih izbora.

„Nema smisla izlaziti na bilo kakve izbore koji makar šest do devet meseci nemaju slobodu medija na kojima bi moglo da se debatuje izmedju vlasti i opozicije“, rekao je Obradović.

On je dodao da je u ovom trenutku jedino rešenje ostavka ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića koji je, kako je rekao „dokazano falsifikovao javnu ispravu i učinio krivično delo“ i koji se nalazi na državnim funkcijama „na bazi lažne diplome koju ima“.

Obradović je dodao da sa ostavkom ministra Stefanovića treba da „padne“ i kompletna Vlada Srbije i da se formira prelazna vlada koja bi omogućila minimum šest meseci slobodnih medija i fer i poštene izbore.

„Ključni problem je što vlast insistira na medijima samo za vreme izbornog procesa, a to je jedva 45 dana, dok apsolutno nisu spremni da razgovaraju o svih četiri godine stanja u medijima izmedju dva izborna ciklusa. Za opoziciju je neprihvatljivo da četiri godine imamo propagandu vlasti, zabranu da se čuje svako drugačije mišljenje, ogromne kampanje kleveta i napada na političke protivnike vlasti, a onda da glumimo slobodu medija u 45 dana izbornog procesa“, rekao je Obradović.

On je dodao da opozcija ne ide u bojkot „radi bojkota“, bojkot nije cilj njihovog političkog delovanja, bojkot je sredstvo da bi se došlo do slobode meidija, do fer i poštenih izbora.

Obradović je dodao da je u planu da opozicija nastavi sa protestima na jesen, bojkotuje nastupajuće izbore i održi veliki opozicioni miting na dan izbora i ocenio da je to način kako se može doći do slobode medija i fer i poštenih izbora.

(Beta)