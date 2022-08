Božinović: Srbija mora da traži novu osnovu za dijalog s Albancima na Kosovu

Ono što se desilo pre par dana na Kosovu je dokaz da to nije put kojim bi trebalo ići jer neće dovesti do rezultata koji će biti prihvatljiv za Srbiju, a pre svega za Srbe na Kosovu, rekao je Milovan Božinović, bivši ambasador Srbije u Berlinu i Beču i član spoljnopolitičkog saveta „Srbije – Centar“ Zdravka Ponoša.

„Odgovor na pitanje da li je Srbija u stanju da diplomatskom akcijom ili inicijativom spreči uvodjenje recipročnih mera na Kosovu od strane tamošnjih vlasti, dao je američki ambasador u Prištini, koji je rekao da Sjedinjene Američke Države stoje iza čitavog kosovskog postupanja. To je objasnio time da je takvo postupanje reciprocitet, a to znači da je to osovina i praksa suverenih država“, kazao je Božinović za dnevnik Danas.

Dodao je da odlaganje primene tih mera za mesec dana jeste jedan predah, ali je napomenuo da je sklon verovanju da će oštrice sa srpske strane u tom periodu da se ublaže i da će se pronaći rešenje.

„Ali, to neće značiti da će Albanci odstupiti suštinski od onoga što traže. Postoji prostora za kojekakve kozmetike i za verbalne, recimo, finese, kako bi to malo drugačije izgledalo… Pogotovo u jednom kontrolisanom javnom mnjenju kakvo je naše. S ovoliko medija i čitača tih medija možete nešto da postignete u tom smislu, na propagadnom zamagljivanju stvari. Suština je da se tu ništa ne može promeniti što se tiče zahteva Albanaca“, kazao je on.

Suština problema je u tome, dodao je, da Srbija mora da traži novu osnovu za dijalog sa Albancima na Kosovu.

„Ovo, kako do sada to izgleda, je jedno mehaničko ponavljanje jednih istih stavova koji ne dovode ni do čega. Mi, i srednje i dugoročno, gubimo u ovoj situaciji. Mora se nekako drugačije razgovarati i da se vidi sada kako da se iz svega ovog izadje. Ovo je dokaz da su sva prepucavanja koja su često visoko parna i dramski, toliko puta, praktikovana, ostavljaju zabrinjavajući utisak, a to je da Srbija ništa time neće postići“, smatra Božinović.

Prema njegovim rečima, momenat je poslednji ili, kako kaže, možda pretposlednji – da se počne drugačije razgovarati.

„Mene čudi i stav Miroslava Lajčaka, koji je jako dugo tu i koji suštinski ništa nije postigao. U najbolju ruku je mogao jednim oštrijim tonom da kaže obema stranama, pogotovo našoj strani, da je dosta s ovim preturanjem istih fraza, istog puta i istog herojskog pregnuća… To je nešto što poziciju tamošnjih Srba pogoršava“, kazao je Božinović.

Zastrašivanje Srba na severu Kosovu sirenama za uzbunu i pozivanjem na blokade, za sagovornika Danasa predstavlja pirotehniku koja će da samo pogorša opštu atmosferu.

„Srbi na Kosovu imaju mnogo toga da progutaju. S jedne strane, indoktrinirani su u velikoj meri. Niko nije do sada razložio na elemente koja tačno prava će njima biti ukinuta i uskraćena. Medjutim, oni će morati da se naviknu na jednu drugačiju situaciju, i to je onda ono što oni moraju da savladaju u sebi. S druge strane, verujem u to da ljudi tamo imaju jedno intuitivno razumevanje svoje životne situacije i da oni i sami vide da ovo ovako ne ide“, zaključio je Božinović.

(Beta)

