Božović (DS) predao potpise gradjana za referendum o zatvaranju centralnih ulica u Beogradu

Funkcioner Demokratske stranke (DS) Balša Božović predao je opštini Stari grad inicijativu za raspisivanje referenduma o, kako je naveo, urbanističkom nasilju koje se sprovodi u centru Beograda i zatvaranju najznačajnijih ulica za saobraćaj.

U izjavi agenciji Beta, Božović je rekao da je tu inicijativu potpisima podržalo više od 400 gradjana i domaćinstava i da se ona odnosi na 12 ulica u centru Beograda koje su predvidjene za zatvaranje, za koje je ocenio da se nalaze „pod opsadom urbanističkog nasilja“.

On je rekao da postoji opcija da se svi zainteresovani dogovore i o eventualnom organizovanju referenduma o drugim stvarima, poput gondole, ali da je ovo bilo hitno jer je aktivnostima aktuelnih gradskih vlasti za saobraćaj praktično blokiran centar grada.

„Gradjani tog dela Beograda zahtevaju hitan referendum kako bi mogli sami da kažu da li se slažu sa zatvaranjem centra grada i njegovim pretvaranjem u kafanske zone. Gradjani strahuju da ovim pogubnim projektom vlasti zatvaraju i premeštaju ceo centar grada u Beograd na vodi, a da mnogi stanovnici glavnog grada neće više moći da dodju u centar grada jer je ukinut celokupan saobraćaj i stvorene su ogromne saobraćajne gužve u celom Beogradu“, naveo je Božović u saopštenju.

On je ocenio da se projekti rade napamet, da gradilišta nisu obezbedjena i da zbog toga svaki dan neko od starijih sugradjana rizikuje da bude povredjen.

„Hitna pomoć i vatrogasne službe više ne mogu da pridju do potencijalnih žarista. Dve godine upućujemo na problem urbanističkog nasilja i pretvaranja centra grada u geto. Dve godine se zalažemo za javne rasprave u kojima će se pitati i struka i gradjani ali vlasti to ne konstatuju“, dodao je on.

Božović je izrazio nadu da će gradjani uskoro imati mogućnost da se na demokratski organizovanom referendumu izjasne o projektima koji „uništavaju život gradjana i kulturno nasledje“.

„Bitka za Beograd traje. Ni (Goran) Vesić ni (Zoran) Radojičić ne mogu da ne konstatuju gradjane koji žive u najstarijem delu Beograda, te će ih svaki rezultat referenduma kao vlast obavezivati“, dodao je Božović.

(Beta)