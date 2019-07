Božović: Ministarstvo odbrane da se ne igra sa zakonom i sudbinama vojnih penzionera u Bristolu

Poslanik Demokratske stranke Balša Božović pozvao je danas Ministarstvo odbrane da se ne igra sa zakonom i sudbinama vojnih penzionera u hotelu „Bristol“ u Beogradu i najavio da će ih „sasvim sigurno sprečiti u tome kolege poslanici i on lično“.

Božović je na konferenciji za novinare ispred tog hotela, ocenio da vlast želi što pre da iseli osam porodica vojnih penzionera iz nekadašnjeg hotela „Bristol“ da bi, kako je kazao, „što pre mogli da zgradu predaju u vlasništvo Beograda na vodi“.

On je kazao da je grad Beograd obezbedio više od sto stanova kako bi se rešili višedecenijski slučajevi i sporovi ljudi koji se nalaze u nekadašnjem hotelu „Bristol“, ali da su ti stanovi „nestali“.

„I ja kao član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove sam morao da postavim 14 pitanja ministru Vulinu i ni na jedno mi nije odgovorio. Gde su ti stanovi, kada već postoje? Ko ih je uzeo, da li ih je neko zloupotrebio i zašto se ne daju porodicama penzionera koji skoro tri decenije žive u veoma nehumanim uslovima? Često bez struje, često bez vode, u situacijama koje zaista nisu humane i prilagodjene nekome ko ima po zakonu pravo na stan“, istakao je Božović.

Dodao je da vojni penzioneri po zakonu imaju pravo na stan, da su uplaćivali taj novac u stambene fondove sve vreme od 1991. godine, kao i da ne žive besplatno u nekadašnjem hotelu „Bristol“.

Jedna od vojnih penzionerki i stanarka nekadašnjeg hotela „Bristol“ Zora Petrović kazala je da grejanje nisu imali od jeseni prošle godine, da je lift isključen i da, kako je kazala, „ima 91 stepenicu do svoje sobe a da nekoliko puta dnevno silazi i penje se“.

Takodje je kazala da im je isključen internet i kablovska, što im je onemogućilo kontakt sa decom koja su u inostranstvu.

„Isključili su nam i struju i jedno vreme smo štrajkovali gladju, ali smo dobili struju nazad pa smo prekinuli“, rekla je ona.

Dodala je da su njihove sobe kao magacin – „sve što vam treba morati imati tu u jednoj sobici“.

„Moj muž je bio oficir i trebalo je da dobijemo stan za porodicu, to nismo nikada dobili. A sada me rešavaju u neki kolektivni smeštaj, gde je jedan hodnik i na kraju mokri čvor, to za mene više u ovim godinama nije pošteno“, zaključila je Petrović.

