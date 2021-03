Branislav Lečić: Bolje se živelo pre Vučićevog zlatnog doba

Predsednik Demokrata Srbije Branislav Lečić izjavio je da je tvrdnja Aleksandra Vučića da se u Srbiji nikad bolje nije živelo „u suprotnosti sa realnošću“ i da se bolje živelo i u vreme Broza, Obrenovića i Karadjordjevića.

Lečić je u autorkom tekstu naveo da je Vučić „potcenjivački i sa visine iz Abu Dabija rekao da su nekad naši gradjani išli na jeftina letovanja, jedući paradajz“, ali da se, pored svih zamerki na sistem u to vreme „za razliku od Vučićevog ‘zlatnog doba'“, nije dizao kredit da bi se išlo na more.

Lečić je dodao da prosečna porodica u Srbiji jedva sastavlja kraj s krajem, a da penzioneri kad plate mesečne dažbine za komunalije „jedva da imaju za paštetu i jogurt do naredne penzije.“

„Pomenuo je Vučić i kako se živelo lošije u vreme kneza Mihaila Obrenovića, ali ako ništa drugo rečeni vladar bio je prosvećeni apsolutista, dok je Vučić samo apsolutista“, rekao je Lečić i dodao da je na inicijativu kneza Mihaila izgradjeno Narodno pozorište u Beogradu.

Lečić je poručio Vučiću da se i dobu Karadjordjevića ima mnogo toga zameriti, ali da su u to doba intelektualci bili na velikoj ceni, i da su bogatiji seljaci mogli da priušte sebi da šalju decu u inostranstvo na školovanje, dok to danas ni to nije moguće.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.