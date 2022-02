Branka Stamenković predsednička kandidatkinja liste Suverenisti

Zamenica predsednika Dosta je bilo Branka Stamenković kandidatkinja je za predsednicu Srbije liste Suverenisti za izbore u aprilu.

„Predsednik mora da razume narod, on deli sudbinu naroda. Svesna sam odgovornosti koje ova funkcija nosi“, rekla je Stamenković na konferenciji za novinare.

Lider Dosta je bilo Saša Radulović rekao je da je vreme da birači dobiju jaku ženu koja može da ih predstavlja.

On je dodao da je za izbore najbitniji drugi krug, jer ako se do njega ne dodje, pobedjuje Aleksandar Vučić, a za drugi krug je potrebna velika izlaznost, a za to veći broj kandidata.

(Beta)

