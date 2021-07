Bregu: Korupcija veliki problem regionu na putu ka Evropskoj uniji

Generalna sekretarka Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu je izjavila da je korupcija veliki problem u zapadnobalkanskim društvima na putu ka Evropskoj uniji.

Države Zapadnog Balkana moraju se nositi s problemom korupcije institucionalno, ali i gradjani moraju promeniti ponašanje i prestati da smatraju normalnim davanje poklona nekome ko samo obavlja svoj posao, istakla je ona u intervjuu za crnogorske „Vijesti“.

„Mora prestati biti društveno prihvatljivo da ljudi traže veze ili plaćaju mito kad god im nešto treba. A posebno mi, kao društvo, moramo osuditi one koji to čine. Naročito one na visokim položajima, na pozicijama moći“, rekla je ona.

Pre šest godina 15 odsto gradjana smatralo je korupciju najvećim problemom, a sada je taj procenat 26 odsto, pa Bregu ocenjuje da je to „ogroman rast koji je očigledno izazvan evidentnim porastom vidljivo prisutne korupcije“, navodi se u saopštenju RCC.

„Sada, 2021. godine, 54 odsto ljudi na Zapadnom Balkanu smatra da je ‘poznavanje pravih ljudi’ presudno za napredak u životu. Dakle, to je ono što ljudi vide, traže i čemu teže, ukoliko ne nadju kod kuće, spremni su to potražiti negde drugde“, navela je ona.

„Što se pre pozabavimo ovim pitanjima, tim bolje za nas. Moramo se boriti protiv toga kako bismo vodili normalan život, napredovali i razvijali se, kako bismo bili u mogućnosti zadržati svoju decu ovde, kod kuće“, apelovala je Bregu.

Evropska unija i Zapadni Balkan, istakla je na, svesni su da su predodredjeni jedni za druge jer dele istoriju, kulturu, geografiju i demografiju, ali „ipak, ta zajednička obeležja nisu dovoljna, jer se to često iskušava ogromnim izazovima prisutnim na Zapadnom Balkanu, poput ekonomskih, sigurnosnih i demografskih“.

Bregu je rekla i da evrointegracija regiona nije pitanje izbora, već „nužnosti, imperativa i vizije“.

(Beta)

