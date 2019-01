„Brisanje granica sa Albanijom vodi ka aneksiji Kosova“

Predsednik Odbora Skupštine Srbijeza Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je danas da je brisanje granica između Albanije i Kosova jedan od koraka koji vodi ka aneksiji dela teritorije Srbije od Albanije i stavljanje pred svršen čin dela međunarodne zajednice koji podržava Srbiju.

On je za RTS kazao da Albanija čini sve da završi nasilno pripajanje KiM Albaniji.

„Kad pogledate sve ono što se dešavalo minulih nekoliko decenija vazano za kosmetski problem, onda je potpuno jasno da je Albanija zbog svojih teritorijalnih pretenzija prema delu naše teritorije stvorila terorističku OVK na svojoj teritoriji, izazvala rat na KiM i potajno rukovodila ratom, tako da je OVK zapravo bila udarna pesnica Republike Albanije za nasilno pripajanje našeg dela teritorije Albaniji“, rekao je Drecun.

Kako je rekao, namera Albanaca i na KIM i u Albaniji da se bez formalnog ukidanja izbriše granica između Srbije i Albanije na području Kosova i Metohije u martu i da će doći do „ujedinjenja Kosova i Albanije“ jeste pokušaj Albanije da završi „nasilno pripajanje dela naše teritorije“.

Prema njegovim rečima, na taj način će se pred svršen čin staviti deo međunarodne zajednice koji se protivi jednostranim nasilnim potezima.

„Staviće pred svršen čin onaj deo međunarodne zajednice koji se protivi jednostranim nasilnim potezima koji na najgrublji način urušavaju međunarodni poredak koji kakav god da je postojini zasnovan je na Povelji UN. Ta Povelja bi trebala da garantuje zemljama poput Srbije realizaciju rezolucija poput ove 1244“ SB UN, rekao je Drecun.

Ipak, smatra on, drugi deo Međunarodne zajednice – vodeće zapadne zemlje, podržavaju koncept Velike Albanije, što je veliki problem jer parališu UN da preduzmu efikasne mere da se takvo ponašanje Albanije spreči.

„Taj deo Međunarodne zajednice neće biti stavljen pred svršen čin jer očigledno da Albanija ima zeleno svetlo vodećih zapadnih država da izvrši aneksiju dela naše teritorije“, rekao je Drecun.

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, on je rekao da o njemu razgovaraju Rusija i SAD, koje žele da se direktno ili posredno uključe u taj proces.

„Moguće je očekivati postizanje dogovora bez obzira na to što EU očekuju izbori jer iza ovog pokušaja da se problem reši kompromisom stoje SAD i one sigurno neće sebi dozvoliti luksuz da inicijativa predsednika Trampa prođe bez rezultata. Ako se ne dese razgovori i ako ne dođe do kompromisnog rešenja, onda ćemo nažalost imati ubrzano stvaranje Velike Albanije“, rekao je Drecun.

(Tanjug)