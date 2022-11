Bugarska nagovestila promenu politike vojne pomoći Ukrajini

Ministarstvo odbrane Bugarske odlučilo je da preispita listu viška naoružanja i vojne opreme za slanje kao pomoć Ukrajini dok ne vidi šta je sve potrebno za očuvanje sopstvenih vojnih kapaciteta i koje naoružanje može da dobije sa Zapada kao zamenu za upućenu pomoć.

Kako prenosi portal Balkanska bezbednosna mreža, bugarski ministar odbrane Dmitar Stojanov izjavio je da će ministarstvo na čijem je čelu obaviti temeljnu analizu spiska naoružanja koje je bilo u planu da se uputi Ukrajini kao vojna pomoć.

Bugarska je pored Madjarske jedina članica NATO i EU koja do sada nije slala vojnu pomoć Ukrajini.

Sada se to menja i parlament Bugarske odredio je Savetu ministara te zemlje rok od mesec dana da dostavi nacrt rezolucije o slanju vojne i vojno-tehničke pomoći Ukrajini. Stojanov navodi će u tom roku biti obavljena analiza koja će dati odgovor na pitanje šta je moguće proslediti Ukrajini.

Osnovni princip kojim će se rukovoditi članovi Saveta ministara, dodao je on, biće da se u tom procesu ne smeju ugroziti kapaciteti bugarskih oružanih snaga da obavljaju svoje ustavne dužnosti odbrane zemlje.

Prilikom procene biće uzeto u obzir i to šta su do sada sa Zapada od vojne opreme dobile one zemlje koje su odlučile da pomognu Ukrajini svojim naoružanjem.

„Ono što su dobile od naoružanja nije bilo novije od onoga što su donirali. U pitanju je samo oprema zapadnog porekla koja je kompatibilna sa NATO snagama“, rekao je Stojanov.

Bugarski ministar odbrane je dodao da „nema šanse“ da ta zemlja obezbedi Ukrajini teško naoružanje u ovom trenutku jer prvo želi da dobije oružje kojim će zameniti ta sredstva.

Sličan stav zauzeli su i poslanici bugarskog parlamenta koji su ubedljivom većinom od 175 glasova za i 49 protiv dali Savetu ministara mesec dana da utvrdi spisak vojne opreme pogodne za doniranje Ukrajini.

Oni su se saglasili sa potrebom da Bugarska doprinese zajedničkom naporu medjunarodne zajednice da pomogne Ukrajini, ali i naveli da se u tom procesu mora voditi računa o tome da se očuvaju odbrambene sposobnosti zemlje.

Predsednik Bugarske Rumen Radev je prošlog meseca upozorio da bi slanje postojećeg naoružanja u Ukrajinu bez zamene novijim „pogoršalo deficit sposobnosti na duže staze u sve osetljivijem bezbednosnom ambijentu“.

On je ocenio da su stavovi po kojima bi Bugarska slanjem oružja u Ukrajinu odmah dobila NATO naoružanje „opasno naivni“.

(Beta)

