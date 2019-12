Bujić: DJB zahteva da se u Srbiji kontroliše farmaceutska industrija

Potpredsednik Pokreta „Dosta je bilo“ (DJB) Aleksandar Bujić izjavio je da u toj stranci nema protivnika vakcinacije već da se DJB zalaže za stalno unapredjenje procesa nabavke i posebno kontrole vakcina u Srbiji.

„Nismo nikakvi antivakseri, kako žele da nas predstave. Naprotiv, smatramo vakcinaciju izuzetno važnim procesom u sistemu zdravstvene zaštite. Upravo se zbog toga zalažemo za stalno unapredjenje procesa nabavke, a posebno kontrole vakcina u Srbiji. Neverovatno je na kakve je napade ta naša inicijativa naišla i na kakve uvrede i spinove u kojima se niko nije posvetio problemu, nego ili pljuvanju članova DJB ili zaštiti postojećeg stanja koje je loše“, rekao je Bujić.

Na tribini DJB u Pančevu, on je rekao da je fundamentalni princip demokratije da svako može i treba biti izložen sumnji, kritici, analizi i proveri, kao i da u demokratiji nema dogmi.

„Medjutim, iza mnogih kvazi-demokratskih jurišnika kriju se interesi njihovih finansijera ili osnivača. Javna tajna je da farmaceutske kuće na razne načine daruju lekare, sponzorišu im posete kongresima i na druge načine pokušavaju da ih stave u saradnički odnos. U Nemačkoj je u toku istraga i racija koja raskrinkava nezakonitu saradnju farmaceutske kuće i odredjenog broja lekara“, rekao je on.

Bujić je naveo da su razne afere pokazale da su velike korporacije, zarad profita, spremne na podvale.

„Setimo se i inicijative zemalja Višegradske grupe, koje su dokazale da identični proizvodi, istih proizvodjača, imaju različiti kvalitet za istočnu i zapadnu Evropu. Radilo se, pre svega, o konditorskim proizvodima i proizvodima kućne hemije. Pa kako smo mi onda postali tako sigurni i ubedjeni u sve što nam se servira? Zašto verujemo više nego bilo ko drugi? Zašto odbijamo kontrolu? U zemlji u kojoj je skoro sve postalo nefunkcionalno, mi, bez sumnje, verujemo farmaceutskoj industriji“, rekao je on.

Funkcioner DJB je naveo da se i dalje veruje zdravstvenom sistemu koji ne može da do kraja reši problem kradje beba.

„Mi verujemo zdravstvenom sistemu, na čijem čelu poslednjih decenija stoji plejada ‘fenomenalnih’ likova, od Bojića, preko Milosavljevića, do Djukić Dejanovićeve i Lončara. DJB nikada nije bio protiv vakcinisanja, ovo je poziv na mobilizaciju struke. U našem zdravstvu, značajnu većinu čine lekari i sestre koji su predani, pošteni i veoma, veoma stručni. To dokazuje i vapaj zapadnih zemalja za njima. Treba ih ohrabriti da podignu glavu i podržati da rade posao onako kako znaju, po pravilima struke i u interesu gradjana Srbije“, rekao je on.

(Beta)