Bulatović (SSP): Garantujemo da će nakon smene vlasti odgovarati svi koji su se ogrešili o zakon

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dejan Bulatović izjavio je danas da je Srbija država u kojoj vlast proganja političke neistomišljenike i da SSP garantuje da će nakon smene vlasti odgovarati svi koji su se o zakone ogrešili.

„Srbija zemlja u kojoj vlast proganja političke neistomišljenike, gde tabloidi iznose gnusne laži o svima nama. To neće prestati dok ovaj režim ne ode. Kada se to za šest meseci desi, svi koji su se o zakon ogrešili će odgovarati. Mi vam to garantujemo“, rekao je Bulatović na konferenciji za novinare u Sremskoj Mitrovici.

Bulatović je kazao da se danas navršava godina od ispisivanja pretećih grafita na njegovoj kući – „Smrt djilasovcima“, nakon čega je tadašnji ministar policije Nebojša Stefanović kazao da je grafit ispisao Bulatovićev prijatelj Zoran Radmilović, za šta je tvrdio da su nadjeni i dokazi.

„Svi (predsednika Srbije Aleksandra) Vučićevi mediji su to preneli. Zoran je uhapšen, šamaran u policiji, nudjen mu je novac da kaže da smo ga na to naterali (lider SSP) Dragan Djilas i ja. Deset dana mu nije dozvoljen kontakt sa advokatom“, naveo je Bulatović.

On je dodao da je Radmilović nakon 30 dana pušten iz zatvora i da je potvrdjeno da nema nikakve veze sa pisanjem grafita ali da mu to nije materijalno nadoknadjeno, što je tražio.

Prema njegovim rečima, do danas nije otkriveno ko je napisao grafit.

Bulatović je kazao da sve što se dogodilo tokom vlasti Srpske napredne stranke (SNS) treba da se zapamti da se više ne bi ponavljalo, kako je naveo, da se više ne pada na testu čuvanja slobode.

„Mi smo petog oktobra (2000) oslobodili Srbiju, ali smo dobili nakon 20 godina ovo. Zato više nikada ovo zlo ne sme da se vrati u zemlju“, naveo je potpredsednik SSP.

(Beta)

