Čanak: Zatražiti izručenje Mirjane Marković od Rusije

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenad Čanak pozvao je danas nadležne organe da zatraže od Rusije da izruče Srbiji suprugu Slobodana Miloševića, Mirjanu Marković, koja je pre 15 godina napustila zemlju i sakrila se u Rusiji.

Čanak je ocenio da je „posebno interesantna“ činjenica da prijateljska zemlja kao što je Rusija od 2008. godine pruža azil i Mirjani Marković i njenom sinu Marku Miloševiću, uprkos tome što je Srbija za njima raspisala Interpolovu poternicu.

„Kako je uopšte to moguće? To pitanje je ruskim zvaničnicima trebalo da postave sve vlade u proteklih deset godina. Pozivamo Vladu Srbije na čelu sa premijerkom Anom Brnabić da to i učini“, poručio je Čanak.

Prema njegovoj oceni izručenje Mirjane Marković bi pomoglo da se rasvetli politička pozadina ubistva Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića, pokušaji atentata na Vuka Draškovića i „mnogim drugim političkim ubistvima i progonima političkih protivnika“.

„Takodje, sigurno bi nadležnim organima puno toga mogla da kaže i o iznošenju novca iz zemlje, švercu cigareta, ratovima i paravojskama, pljačkama društvene imovine, hiperinflaciji i mnogim izbornim manipulacijama“, dodao je Čanak.

Podsetio je da je 2. i 3. februara navršena 21 godina od demonstracija gradjana Beograda protiv izborne kradje koju je organizovala „vlast njenog muža i nje lično“.

„Policijske snage su grubo nasrnule na demonstrante na Brankovom mostu, zbog čega je 29 ljudi zatražilo pomoć u Urgentnom centru, a gradjani su na minus šest stepeni Celzijusa polivani ledenom vodom“, podsetio je Čanak i dodao da je u tome učestvovao i današnji ministar odbrane Aleksandar Vulin.

Čanak je pozvao nadležne da zatraže izručenje kako bi „konačno bila otklonjena i svaka sumnja da je razlog što se ta mogućnost ne spominje to što su njeni pojedini miljenici i saučesnici usled izostanka lustracije, ne samo na slobodi, nego čak i ministri“.

