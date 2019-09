CarGo i NURDOR u zajedničkoj šetnji za decu obolelu od raka

Direktor kompanije CarGo Technologies Vuk Guberinić prudružio se danas Tamari i Bogdanu iz udruženja NURDOR u njihovoj šetnji iz Niša do Beograda, tokom koje se prikuplja novac za izgradnju roditeljske kuće za decu obolelu od raka.



„Ovo je šetnja za život i bolju budućnost mališana. Tamara i Bogdan su svojom šetnjom pokazali nemerljivo lično požrtvovanje. Ogromno je zadovoljstvo što smo sa NURDOR-om u zajedničkoj misiji. Svaki korak znači još jednu ciglu roditeljske kuće u kojoj će boraviti deca i njihove porodice tokom lečenja u Beogradu“, rekao je Guberinić na putu izmedju Svilajnca i Velike Plane gde se sastao sa predstavnicima NURDOR-a.



On je istakao da će Tamara i Bogdan za dva dana stići do cilja, čime će još jednom pomeriti granice, kako to niko do sada nije uradio.



„Morao sam i lično da i dodjem, da zajedno sa njima prošetam jedan deo ove rute kako bih još jednom pozvao ljude da instaliraju aplikaciju ‘Pruži korak’, a mi ćemo, zajedno sa drugim kompanijama, te korake pretvoriti u novac“, rekao je Guberinić.



On je dodao da je CarGo donirao milion dinara za izgradnju roditeljske kuće za decu obolelu od raka i da veruje da će time biti podstaknute i ostale kompanije da se finansijski uključe u ovu misiju.



„To nismo uradili samo zato što ova akcija pokazuje kako digitalna tranformacija može da poboljša život u Srbiji, što je naša misija, već i zato što ova šetnja od 260 hiljada koraka pokazuje šta znači istrajnost, upornost i posvećenost borbi za život“, istakao je Guberinić.

Kako je naveo, Tamaru i Bogdana u osmodnevnoj šetnji iz Niša do Beograda prati CarGo toyota, koja je tu kao njihova pomoć na putu koja im je neizmerno potrebna.



„Pozivamo sve da se pridruže akciji. Mi šetamo za decu obolelu od raka, pridruži se i ti! Zajedno ćemo najbrže stići do cilja – a cilj je pobeda života“, rekao je Guberinić.

(Beta)