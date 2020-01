CEP: Jako je važna uloga tink tenk organizacija u vreme krize demokratije

Predstavnici Centra za evropske politike (CEP) danas su ukazali da je uloga tink tenk (think tank) organizacija (neprofitnih organizacije posvećenih istraživačkom radu ili zastupanju odredjenih ideja) jako važna u vreme krize demokratije.

CEP je u Beogradu održao skup na kojem se govorilo o budućnosti tink tenk organizacija i mogućnosti uticaja na javne politike u kontekstu globalne krize demokratije, kao i o ulozi takvih organizacija na Zapadnom Balkanu.

Programska direktorka CEP-a Milena Lazarević objasnila je da tink tenk organizacije imaju ključnu ulogu u informisanju i „upućivanju donosioca odluka na činjenice u uticanju da javne politike i zakoni budu kvalitetniji“.

„Na Zapadnom Balkanu je pozicija tink tenk-ova jako bitna i osetljiva, jer imamo situaciju političke polarizacije i utisak da u krizi libelarne demokratije sve je manje spremnosti za otvorenu kritiku“, ocenila je Lazarević.

Prema njenim rečima, CIP je već drugu godinu za redom svrstan u 10 najboljih organizacija ove vrste u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

„Danas ćemo imati dva panela na kojima će govoriti stručnjaci iz Srbije, regiona i Evrope. Izveštaj koji ćemo danas poslati u Vašington sadržaće stanje tink tenk-ova širom sveta i daju se rang liste po različitim kategorijama koje su uglavnom regionalne i tematske“, rekla je Lazarević.

Politikolog Dejan Jović naveo je da je „najveći razlog za dodatno poboljšanje stanja regije Zapadnog Balkana oklevanje EU da primi te zemlje onakve kakve jesu, a ne onakve kakve bi idealno trebale da budu“.

„Posledica tog oklevanja je negativna i za EU i za Zapadni Balkan koji stvara dugotrajni osećaj izneverenosti“, kazao je Jović.

On je ocenio da je danas „liberalna demokratija u krizi i pitanje je kakav je karakter demokratije i koliko ima različitih mogućnosti za suočavanje različitih mišljenja u javnom prostoru“.

„Odgovornost EU je velika, ali nije isključiva i njeno oklevanje ima veoma štetne posledice za Zapadni Balkan i imaće u budućnosti. SAD svoju politiku u Evropi vodi nasuprot ideji jačanja EU kao takve, tome smo doprineli mi, svojim ratom kao i Evropa svojim oklevanjem da taj rat zaustavi“, objasnio je Jović.

Današnjim skupom CEP se po treći put pridružio stotinama vodećih tink tenkova širom sveta u organizaciji paralelnih nacionalnih dogadjaja povodom predstavljanja izveštaja „Global Go To Think Tank Index za 2019. godinu“. Izveštaj objavljuje „Think Tanks and Civil Societies Program“ (TTCSP) Instituta Lauder Univerziteta u Pensilvaniji.

