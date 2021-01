CEP: Sedam godina pregovora Srbije i EU, u 2020. gotovo nikakav napredak

Danas se obeležava sedam godina od otvaranja pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, a 2020. ostaće ubeležena kao prva u kojoj nijedno pregovaračko poglavlje nije otvoreno i u kojoj je Srbija ostvarila izuzetno mali napredak na putu ka EU, saopštio je danas beogradski Centar za evropske politike (CEP).

CEP je ocenio da su za ovakav ishod prvenstveno odgovorne vlasti u Srbiji i to zbog izostanka konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije, pogoršanja situacije u pogledu izbornog procesa, pritisaka na nezavisne medije, organizacije i pojedince.

Navodeći da je pandemija dodatno ogolila sve nedostatke funkcionisanja demokratskih institucija u Srbiji, CEP ukazuje da je tokom vanrednog stanja u Srbiji došlo do pojačanih napada na neistomišljenike, do pojave velikog broja ekstremističkih grupa, lažnih nevladinih organizacija (GONGO) i do cvetanja fantomskih medijskih platformi koje služe za širenje lažnih vesti, a da je često mesto za širenje dezinformacija bila i skupštinska govornica.

CEP smatra da se u Srbiji „neopravdano kasni sa primenom obaveza u ključnim oblastima, pa se uspesima smatra svako ispunjenje davno obećanih promena, poput usvajanja nove Medijske strategije ili Strategije reforme pravosudja“.

Zato CEP poziva vladu „da pokaže posvećenost reformama i iskrenu odanost evropskim vrednostima i evropskom putu“, dodajući da je neophodno da vlasti prestanu da zbunjuju gradjane i ohrabruju protivnike EU „slanjem dvosmislenih poruka o ‘najznačajnijim’ medjunarodnim partnerima“.

CEP pored toga smatra i da vlasti „treba da usvoje sve preporuke Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava pri OEBS-u (ODIHR) o uslovima za održavanje slobodnih i fer izbora, da se obezbede konkretni i merljivi rezultati u rešavanju ključnih slučajeva korupcije i organizovanog kriminala, da se omoguće uslovi za nezavisno i nepristrasno delovanje sudske vlasti, zaštite sloboda govora i sloboda medija“.

Vlada se u saopštenju poziva i da „značajno unapredi transparentnost procesa evropskih integracija i omogući redovan pristup informacijama o ključnim koracima i dinamici uskladjivanja domaćih propisa sa pravilima i standardima EU“, kao i da „iskoristi novu metodologiju proširenja EU koja može pomoći i ubrzati put Srbije ka članstvu, jer će omogućiti sveobuhvatni, sektorski pristup neophodnim reformama“.

„Sa druge strane, mi, predstavnici civilnog društva, očekujemo od EU da insistira na rezultatima u ključnim oblastima, da strateški uključuje Srbiju u zajedničke politike, i da pojača komunikaciju sa vlastitim gradjanima u vezi sa neophodnošću integracije zemalja Zapadnog Balkana“, navodi se u saopštenju Centra za evropske politike.

(Beta)

