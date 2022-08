CINS: REM u izveštaju izdvojio Pinkove izborne emisije kao dobar primer

U završnom izveštaju o medijskom izveštavanju tokom izborne kampanje koji je na svom sajtu objavilo Regulatorno telo za elektronske medije (REM) izborne emisije televizije Pink pohvaljene su kao primer dobre prakse, koje je izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja (Birodi) Zoran Gavrilović ocenio kao „neplaćene reklame za sve aktere na izborima“.

Kako prenosi Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), reč je o emisijama koje su emitovane uživo radnim danima od 16. do 28. marta i u kojima su predstavljene liste za parlamentarne izbore i predsednički kandidati, a REM u izveštaju navodi da su emisije bile ujednačenog trajanja i sa identičnim pristupom svakom gostu.

To regulatorno telo ocenilo je i da je televizija Pink „po prvi put ako posmatramo ponašanje komercijalnih PMU (pružalaca medijskih usluga) u izbornim kampanjama, pokrenula specijalizovane emisije posvećene izborima“.

„Ovakvo postupanje jednog komercijalnog PMU predstavlja pozitivan presedan na domaćoj medijskoj sceni i može predstavljati putokaz za buduću pravnu regulaciju kao i ponašanje svih komercijalnih PMU u narednim izbornim procesima“, navodi se u izveštaju.

Gavrilović je u izjavi za CINS kazao da su u pitanju neplaćene reklame i da su pokrenute „kako bi se koliko-toliko ublažila medijska dominacija (predsednika Srbije i Srpske napredne stranke) Aleksandra Vučića.

„U tim emisijama nije bilo propitivanja, nego su novinari prosto držali mikrofon. Imali su svi iste teme, novinar što bi se reklo ćuti i to je to. Uloga medija nije da svi imaju iste teme i isto vreme, nego da novinar pita ono što treba da saznaju gradjani jer uloga medija u izbornom procesu jeste da građanima pomognu da donesu odluku za koga će da glasaju“, kazao je on.

CINS piše i da je po izveštaju REM-a, Pink izbornim listama posvetio 31 sat, od čega je najviše bila zastupljena lista Srpske napredne stranke (SNS), odnosno skoro 10 sati, dok više od četiri sata otišlo na pojavljivanje Vučića.

U informativnim emisijama na Pinku, dodaje se u izveštaju, REM je zabeležio i rubrike koje negativno govore o drugim učesnicima izbora.

„Najčešće su to bile reakcije i osvrti na izjave i aktivnosti opozicionih kandidata, uz učešće analitičara kao tumača te kampanje, dok su u isto vreme u dnevnim emisijama prikazivani uspesi vlasti kroz analizu šta je uradjeno od, najčešće, infrastrukturnih objekata, do ponašanja u vreme kovid pandemije“, piše u izveštaju.

CINS piše i da su Vučić i SNS imali na Pinku i najdužu plaćenu promociju – oko šest sati, od čega je polovina vremena otišla na Vučića i dodaju da je vladajuća SNS tokom ozborne kampanje dominantnu ulogu imala i na ostalim televizijama sa nacionalnom pokrivenošću.

Kako je precizirao taj portal, naprednjacima je na TV B92 dato više od 12 sati, odnosno skoro polovina programa posvećenog izbornim listama, 10 sati na televiziji Hepi, dok je SNS na televiziji Prva bio zastupljen više od pet sati.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.