Član bivše Radne grupe MUP-a za sporne privatizacije: Politička korupcija u Srbiji nikad jača

Politička korupcija u Srbiji je danas „ozbiljnija i nikad jača“ – ocenio je penzionisani policijski inspektor Siniša Janković, član nekadašnje Radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova za 24 sporne privatizacije, koja je radila od 2012. do 2014. godine.

Janković je ocenio da je korupcija u Srbiji danas mnogo veća nego što je bila i „izgleda da joj nema kraja, dok bukvalno ne udje direktno u džep svakog gradjanina“.

On je u „Medijskom skloništu“, na promociji svoje knjige „Oči u oči s političkom korupcijom“ izneo utisak da nikada nije postojala iskrena volja politike i vlasti da se zaista obračuna s političkom korupcijom, već je to pred izbore „samo bila predstava za narod koji je na to naseo“.

„Vlast nije bila iskrena u borbi protiv političke korupcije jer ni Radnu grupu formalno nije ustrojila. Bila je napravljena od danas do sutra i tako se vukla dve godine i dva meseca samo zbog izbora planiranih 2014. godine“, rekao je Janković.

Ocenio je da je Radna grupa bila „čudna operativna tvorevina van zakona“, pa je otuda u svakom trenutku neko iz MUP-a mogao da kaže „idite kući i nemate tu šta da tražite“.

Janković je rekao da je i termin „politička korupcija“ tooliko malo prisutan u javnosti, da ga čak nema ni u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije ka EU.

Objasnio je da je to korupcija koja ima veze sa politikom, odnosno kada neko iz vlasti koristi položaj da „krade za sebe, ali i za stranku“.

„Znači politička vlast se spaja sa tzv. neformalnim centrima moći, pre svega ekonomske moći, kao i moći u svetu kriminala. Jednostavno teže da se zbliže, da ostvare zajednički uticaj“ – rekao je Janković o modusu operandi političke korupcije.

Kao primer političke korupcije je izneo to što državni vrh „organizuje tzv. pomoć“ Azotari „tako što će opljačkati državni budžet“, Azotara ne dobije ništa, ali će dobiti privatne firme kojima ta pomoć nije bila namenjena.

Janković je kazao da za šest godina od prestanka rada Radne grupe do danas nije uradjeno „skoro ništa“.

Ocenio je da politička korupcija „stalno podmeće pravne propise, a mi upadamo u tu zamku, pa stalno debatujemo o nekom zakonu“.

Naveo je da je nekadašnja Radna grupa u kojoj je bio, dala maksimum u vezi sa zvanično napisanim i podnetim krivičnim prijavama sa ukupnim iznosom od oko milijardu evra, dok u svojoj knjizi govori o „jakim predmetima koji su zaustavljeni“ vrednosti 300 miliona evra.

Rekao je da je njegov tim proveravao i poslovanje JP „Srbijagas“, ali su provere obustavljene, a predmet je, kao i mnogi drugi, ostao u MUP-u.

Kada je Radna grupa rasformirana, svi predmeti na kojima je radila su „spakovani u mrtvački sanduk“, a njeni članovi – policijski inspektori vraćeni na svoje ranije poslove u MUP-u, rekao je Janković.

(Beta)

