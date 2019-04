Članice NATO, a medju njima SAD, najveći donatori Ministarstvu odbrane Srbije

Članice NATO najveći su donatori Ministarstvu odbrane Srbije, a pojedinačno gledano tokom 2018. najviše donacija primljeno je od SAD, saopštio je danas Institut za evropske poslove pozivajući se na zvanične podatke Ministarstva.

U odgovoru na zahtev Instituta za pristup informacijama od javnog značaja u vezi sa donacijama za 2018. Minsitarstvo odbrane Srbije je navelo da ukupan iznos donacija u vidu opreme iznosi 2.516,252 evra od čega je 2.375,352 evra donirano samo od Ministarstva odbrane SAD.

Sledeće na listi donatora za proteklu godinu su Norveška (100.000 evra), Velika Britanija (17.000 evra), Češka (10.000 evra) i Delegacija EU (8.000 evra).

Donatori su i Džeferson institut (5.000 evra) i Džek Vukasović, kao individua, iz Francuske (900 evra).

U saopštenju Instituta za evropske poslove povodom 70 godina od osnivanja NATO dodaje se da su donacije samo jedan od vidova saradnje Srbije sa tom alijansom.

Vojska Srbije izmedju 2012. i 2018. učestvovala je u 11 medjunarodnih vojnih vežbi sa NATO, kao i u 98 vojnih vežbi sa državama članicama, a dve najveće vežbe sprovedene u okviru ove saradnje su Srbija 2018 i REGEX.

Kada je u pitanju angažovanje Vojske Srbije u medjunarodnim misijama, Ministarstvo odbrane je odobrilo učešće Vojske RS u sedam mirovnih misija UN (dve završene, pet u toku) i šest mirovnih misija EU (dve završene, četiri u toku), u periodu od 2003 do 2018.

U periodu od 2012. do juna 2018. u ovim mirovnim misijama bilo je angažovano 2.866 pripadnika i 316 pripadnica Vojske RS. Samo u 2018. godini, 11 pripadnika MO i VS upućeno je na karijerno usavršavanje u vojnoobrazvone institucije četiri države, od kojih su tri članice NATO (Nemačka, Italija i Velika Britanija plus Rusija), navodi se u saopštenju Instituta za evropske poslove.

