CRTA: Izbori ispunjavaju minimalne demokratske standarde

Jučerašnji parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori predstavljaju najlošiji izborni proces koji je posmatračka misija CRTA do danas analizirala, i ispunjavaju minimalne demokratske standarde, izjavio je Raša Nedeljkov šef posmatračke misije CRTA.

Nedeljkov je na konferenciji za novinare naveo da su posmatrači te misije zabeležili nepravilnosti na osam do deset odsto biračkih mesta, što je duplo više nego na izborima 2016. i 2017. godine.

„Nepravilnosti su u najvećoj meri bile usmerene na podizanje izlaznosti i bez njih, ona bi bila manja za oko pet procentnih poena, odnosno iznosila bi oko 44-45 odsto. Bilo je povreda tajnosti glasanja, kršenja principa jedan čovek-jedan glas, kupovine glasova, pritisaka na birače van biračkih mesta, fotografisanja listića, javnog glasanja, dovodjenja birača na glasanje, paralelne evidencije“, rekao je Nedeljkov ocenivši i da u predizbornoj kampanji nije postojala ravnopravnost učesnika.

„Imali smo intenzivnu funkcionersku kampanju i zloupotrebu javnih resursa. Ovi izbori ispunjavaju minimalne demokratske standarde ali njihovo održavanje ugrožava demokratiju jer će svaki novi izborni ciklus biit lošiji. Treba se vratiti na preporuke domaćih i stranih posmatrača. CRTA je do sada predložila 60 preporuka, a predložićemo i nove za unapredjenje izbornog procesa jer one koje su do danas usvojene nisu dovele do željenih efekata“, kazao je šef posmatračka misije CRTA.

CRTA će analizirati sve dokaze koje su njeni posmatrači prikupili tokom izbornog dana i objaviti sve zabeležene nepravilnosti u finalnom izveštaju.

Zamenik programskog direktora CRTA Pavle Dimitrijević rekao je da je misija podnela policiji tri prijave za „ozbiljne nepravilnosti“ tokom jučerašnjih izbora.

„U Zrenjaninu i Požarevcu je zabeležena pojava takozvanog ‘bugarskog voza, a u Zrenjaninu i slučaj kupovine glasove. Bilo je i ozbiljnih slučajeva verbalnog i fizičkog nasilja pa je u Čačku došlo do sukoba medju članovima biračkog odbora prilikom brojanja glasova, a na Novom Beogradu nepoznate osobe su upale na biračko mesto i verbalno se sukobile sa članovima biračkog odbora“, kazao je Dimitrijević.

(Beta)

