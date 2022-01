Crta: Nekim biračkim odborima upravljaju neovlašćena lica, pretili posmatračima

Šef posmatračke misije organizacije Crte Raša Nedeljkov izjavio je danas da je uočeno da na nekim od biračkih mesta, tokom referenduma o promeni Ustava Srbije u delu o pravosudju, biračkim odborima upravljaju neovlašćena lica.

Na konferenciji za novinare u prostorijama organizacije, Nedeljkov je naveo da su dva posmatrača Crte dobila pretnje od tih lica, zbog čega je jedan od njih povučen sa biračkog mesta.

„Naš posmatrač nije više mogao slobodno, bez ometanja glasačkog odbora, da obavlja posao posmatrača“, rekao je on.

Nedeljkov je kazao da je primićena upečatljivo visoka nepripremljenost glasačkih dobra da sprovedu procedure tokom glasanja na referendumu o promeni Ustava Srbije u delu o pravosudju.

Nedeljkov je kazao da je Crta, koja je delegirala 800 posmatrača na 300 biračkih mesta u Srbiji, primetila da na trećini biračkih mesta u trenutku otvaranja nije bio kompletan sastav biračkih odbora.

„Na više od osam odsto biračkih mesta samo biračko mesto nije organizovano u skladu sa procedurom. To može da dovede do neproveravanja identiteta birača i ugoržavanja tajnosti glasanja“, kazao je on.

Na konferenciji za novinare nije saopštena izlaznost gradjana na referendum do 16 sati jer ti podaci još nisu bili dostupni.

