Cvejić o frekvencijama: Tumačenje Olivere Zekić direktno favorizuje dosadašnje četiri …

Bivši član Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Slobodan Cvejić ocenio je danas da izjava predsednice tog Saveta Olivere Zekić, koja je rekla da se pri dodeli novih nacionalnih frekvencija neće u obzir uzimati rad televizija u prethodnih 16 godina, „direktno favorizuje dosadašnje četiri televizije koje su imale dozvolu za nacionalnu frekvenciju“.

„Jučerašnja izjava Olivere Zekić na sednici Saveta REM-a je do kraja ogolila način na koji to regularno telo služi interesima medijskih mogula i političkih stranaka koje oni favorizuju u svojim programima. To je sada već direktno kršenje normi zakona, onog istog po kojem je i REM osnovan“, rekao je Cvejić za portal Nova.rs.

Po njegovim rečima, taj zakon jasno govori da regulator prilikom izdavanja dozvole uzima u obzir u kojoj meri su se pridržavali elaborata oni koji su već imali dozvolu i ističe da sve četiri televizije koje su imale dozvolu za nacionalnu frekvenciju odstupale od svojih elaborata.

„Ako je ovo najava da je odluka o tome ko će dobiti dozvolu za naredni period već doneta, samo ostaje da se ‘tajno’ izglasa, onda nas čeka još osam godina bezobrinosti“, kazao je on.

Televizije, kao i radio stanice, koje su konkurisale za nacionalnu frekvenciju, od 12. do 14. jula predstavljaju svoje programske elaborate članovima Regulatornog tela za elektronske medije.

Na predstavljanju kandidata u prostorijama Saveta REM-a u utorak, Zekić je izjavila da je tu reč o potpuno novom konkursu i da ista prava imaju svi kandidati, bez obzira na prethodni period.

Ona je istakla da će REM zanemariti ono što se dešavalo u prethodnih 16 godina, da će se ocenjivati novi elaborati i da potpuno iste šanse imaju televizije koje rade godinu dana, ili 15 godina.

(Beta)

