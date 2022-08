Cvejić: Odluka REM doneta na drugom mestu, većina članova Saveta poslušno sprovela

Bivši član Saveta Regularnog tela za elektronske medije (REM) Slobodan Cvejić izjavio je da „u situaciji najave ozbiljnih energetskih i ekonomskih problema režim ne sme sebi da priušti ni najmanji rizik koji bi eventualno donelo uvodjenje novih igrača u medijsku igru“.

„U narednom periodu propaganda mora biti još jača. Osim toga, zarade od reklamiranja na nacionalnim frekvencijama su ogromne. To je nagrada dosadašnjim realizatorima Vučićeve medijske propagande za to što nisu istupili iz klijentelističke mreže“, rekao je Cvejić za novi broj nedeljnika NIN.

On je naglasio da ne sumnja da je odluka o dodeli frekvencija „doneta na drugom mestu, a većina članova Saveta je poslušno sprovela“.

„Sednica na kojoj se odlučivalo je trajala relativno kratko, s obzirom na to da je bilo i drugih tačaka dnevnog reda. To me drži u čvrstom uverenju da je glasanje završeno već u prvom krugu“, naveo je Cvejić.

Kako je dodao, „iz javnih nastupa Judite Popović, a i poznajući nju lično, veruje da njen glas nije dobila nijedna od izglasane četiri TV kuće“.

„Dakle, najmanje šest od preostalih osam članova Saveta je glasalo za ovu sramnu odluku i to su izglasali iz prve. Nije se desilo da za bar jednu od preostalih deset TV kuća glasa tri od ovih osam članica Saveta, pa da bar zbog jednog upražnjenog mesta mora da se glasa i u drugom krugu. Ne, sve je članovima Saveta odmah bilo jasno“, rekao je Cvejić.

(Beta)

