Cvijetin Milivojević: Na referendumu izgubili svi, a najviše gradjani

Politikolog Cvijetin Milivojević ocenio je danas da na referendumu o ustavnim promenama u oblasti pravosudja nisu pobedili ni vlast, ni opozicija koja je izašla na glasanje, ni opozicija koja ga je bojkotovala, ali da su zapravo najviše izgubili gradjani, koji tim izmenama „niti će dobiti više prava, niti više pravde“.

Milivojević je za agenciju Beta rekao da ni sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije podržao ustavne promene na jasan način i da je to razlog zbog čega ni njegovi simpatizeri nisu izašli u većem broju, koji u dobrom delu nisu razumeli šta oni sami, ali i država, dobijaju tim promenama Ustava.

„On je to prodržao pro forme, jer je to domaći zadatak koji je upisao neko od ovih evropskih pregovarača ko u ime Evropske unije pregovara sa nama o tom napretku Srbije. On nije pokazao nikakvu euforiju, to nije tipično za njega“, kazao je Milivojević i dodao da je to verovatno iz razloga što je Vučić bio u situaciji u kojoj ne može da izgubi.

Prema Milivovićevim rečima, deo opozicije koji je izašao na referendum sa pozivom da se glasa protiv ustavnih promena je „legitimisao taj protivustavni način donošenja ustavnih izmena“.

„Izlaskom na referendum, vi sada morate da prihvatite rezultate tog referenduma. Vi legitimišete ono što je uradila jednopartijska Skupština“, naglasio je Milivojević i dodao da taj deo opozicije, ukoliko bude želeo, sada nema pravo da bojkotuje predstojeće izbore zbog toga.

Ocenio je da je sve što se desilo oko referenduma „tuga za sve gradjane Srbije, a bruka za sve političke aktere koji su prihvatili da se igraju na taj način Ustavom Srbije“.

Kada je reč o delu opozicije koji se nije oglašavao oko referenduma i koji ga je na neki način bojkotovao, Milivojević smatra da „ni to nikako ne može da bude pobeda, jer su prihvatili da izadju na predstojeće izbore“.

„Oni su odmah u dijalogu vlasti i opozicije rekli da će izaći na sledeće izbore. Gde je tu principijalnost? Niste pozvali birače da izadju na referendum, a izaći ćete na izbore koji će biti početkom aprila koji su pod istim nenormalnim i nefer izbornim uslovima“, kazao je Milivojević.

Ocenio je i da je jasno da u Beogradu opozicija ima prednost i da rezultati referenduma, prema kojima je oko 54 odsto Beogradjana glasalo protiv ustavnih promena, nisu pokazali ništa novo.

„Da li će ta prednost biti pretvorena u vlast, to ostaje da vidimo. Istraživanje javnog mnjenja, pa i jučerašnji referendum pokazali su da opozicija ima šansu da spreči Srpsku naprednu stranku (SNS) da u Beogradu ima apsolutnu vlast, ali i dalje je u ovom trenutku prednost na strani SNS-a“, reko je Milivojević.

On je da naglasio da vidi problem u tome što je predsednik države Aleksandar Vučić, koji je ujedno i predsednik Srpske napredne stranke (SNS), saopštio rezultate referenduma u prostorijama te stranke pre nego što je to učinila Republička izborna komisija (RIK), uz ocenu da je to pokazatelj „kako vlast shvata nezavisnost pravosudja“.

Prema njegovim rečima, Vučić je napravio i nekoliko grešaka u brojkama, a posebno istakao onu kada je rekao da je na glasanje izašlo oko 1,89 miliona gradjana, što nikako nije oko 30 odsto izašlih, već negde oko 27 procenata.

Kada je reč o samoj izlaznosti, Milivojević smatra da ona nije iznenadjenje, jer je došlo do „zasićenja naroda“, na šta su uticali i izbori iz juna 2020.

„Ovo je jedan trend, ljudi se pacifiziraju, vide da ne mogu ništa da promene. Nemaju dovoljno motivacije, opozicija se ne trudi da ih zaintrigira nekim temama“, rekao je Milivojević.

(Beta)

