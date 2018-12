Da li je NATO izdao novo naređenje – opasno po Srbe?

Dogovor koji Srbija ima sa NATO-om o prisustvu kosovskih oružanih formacija na severu Kosova selektivno se primenjuje, što navodi na zaključak da postoji politička direktiva iz Alijanse da Kfor poštuje samo deo postignutog dogovora. Odnosno, da albanske duge cevi mogu na sever.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i premijerka Srbije Ana Brnabić saglasni su da nikakve oružane formacije Albanaca ne mogu da uđu na sever Kosova bez saglasnosti Kfora i predsednika srpskih opština. Takav dogovor, prema rečima ministra Dačića, napravljen je sa NATO-om, te da stoga, dodaje on, Alijansa mora da ima priručnik o tome šta smo se dogovorili kako ne bismo dolazili ponovo u situaciju da se dogovori krše. A to može da dovede do problema na Kosovu i Metohiji, a naročito u srpskim sredinama.

Na koji to sporazum srpski zvaničnici misle i šta bi u tom priručniku, za koji se zalažu, trebalo u stvari da piše?

Milovan Drecun, predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije, za Sputnjik podseća na dogovor koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sklopio tokom briselskih razgovora. Tada je Kfor, uključujući i NATO, garantovao da se na severu bez saglasnosti srpskih predstavnika i komande Kfora ne mogu pojavljivati nikakve specijalne naoružane albanske jedinice.

„Kfor, međutim, tumači to na način da samo pripadnici KBS-a ne mogu da dolaze na sever, a da specijalne jedinice poput Rosu i FIT jedinice to mogu, jer su to navodno jedinice u sastavu policije. Jasno je, međutim, da je u to vreme Srbija na umu imala Rosu jedinice, a tek su se kasnije pojavile jedinice FIT-a, dok je KBS prerastao u oružane snage Kosova. Nije prihvatljivo da specijalci sa dugim cevima i borbenim vozilima dolaze na sever, jer je jasno da na taj način prete i zastrašuju Srbe. Dakle, Kfor sada selektivno tumači dogovor koji je postignut“, objašnjava Drecun.

Naš sagovornik dodaje da ovakav pristup Kfora nije dobar jer je on dužan da obezbedi mir i stabilnost, kao i stabilno okruženje za Srbe.

„Dogovor se zapravo odnosi na to da na severu Kosova ne mogu da budu nikakve druge formacije osim Kfora i regularne Kosovske policijske službe, pri čemu bi komandant KPS-a na severu morao da bude obavešten i konsultovan o dolasku bilo kakvih specijalnih jedinica“, dodaje Drecun.

On kaže i da je vrlo jasno da se bezbednost srpskog naroda na terenu ugrožava na najgori mogući način pojavljivanjem specijalnih formacija iz Prištine, koje su u stvari paravojne, ne mogu da se podvedu pod delovanje regularnih policijskih snaga.

„Zna se kolika je to opasnost za izazivanje međunacionalnih incidenta i sukoba i potpuno je nerazumno tumačenje predstavnika Kfora da bez ispunjavanja pomenuta dva uslova albanske snage mogu da dođu na sever. Radi se o nepromišljenim izjavama, potezima i ponašanju Kfora, jer ako žele da ispune svoj mandat, morali bi da spreče da bilo ko ugrožava bezbednost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a to upravo čine kosovske specijalne formacije.

Neka nam, poziva Drecun, odgovore na pitanje šta su FIT jedinice?

„To je maltene prava vojska! Šta su specijalne jedinice ROSU? Kako su organizovane? Dakle, njihovo tumačenje nije prihvatljivo. Srbija sa svoje strane čini sve da se Kfor drži dogovora“, naglašava Drecun.

Na pitanje da li u to spada i pomenuti priručniku za NATO, Drecun napominje da svaka vojska funkcioniše po principu stroge hijerarhije i naređenja koja dobijaju.

„Tu je bitna i komanda Kfora. Kakvo naređenje izdaju svojim jedinicama, a i kakva naređenja sama komanda Kfora dobija iz komande NATO-a. Znači, kada se dobije naređenje, jasno i glasno se kaže šta je dozvoljeno a šta ne, i tu ne bi trebalo ništa posebno da se radi. Ali izgleda da je politička direktiva iz NATO-a da Kfor poštuje samo deo postignutog dogovora, dok ostatak dogovora tumači na svoj način koji ne odgovara istini“, navodi Drecun.

Predsednica Vlade Srbije koja je saglasna sa izjavom ministra Dačića da Kfor treba da nam da priručnik „šta može, šta ne može“, dala je i slikovit primer kako se ponaša Kfor. Ona je rekla da je to isto kao da neko kaže da srpska vojska i policija ne sme da uđe, ali sme komunalna policija, a to što naša komunalna ima tenkove — nikom ništa.

(Sputnjik)