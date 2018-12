Da li želite da upravljate svetom? Putin: Naravno (video)

Ruski predsednik Vladimir Putin ironično je potvrdno odgovorio na pitanje da li Rusija želi da upravlja svetom.

Novinarka „Volstrit džurnala“ upitala je Putina tokom godišnje konferencije da li želi da upravlja svetom.

„Naravno“, kroz šalu je odgovorio Putin američkoj novinarki.

Zatim je dodao: „Što se tiče upravljanja svetom, mi znamo gde se nalazi štab koji pokušava da to radi. I on nije u Moskvi, to je povezano sa vodećom ulogom SAD u svetskoj ekonomiji, sa rashodima na odbranu, 700 i više milijardi dolara troše SAD, a mi 46“.

On je zapitao da li to liči na nameru da Rusija upravlja svetom.

„To je kalup koji se nameće javnom mnjenju zapadnih država za rešavanja unutarblokovskih i unutrašnjih pitanja“, rekao je Putin